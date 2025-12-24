Türkiye'de en çok kullanılan kaleme 40 yıl sonra zam yapan dev şirket özür diledi

Japonya’nın köklü kalem üreticisi Pilot, ülkede ve Türkiye’de uzun yıllar en çok kullanılan kalemler arasında yer alan Frixion modelinin fiyatına zam yaptı.

Şirket, ürünün piyasaya sürüldüğü 2006 yılından bu yana ilk kez fiyat artışına giderken, zam oranı yaklaşık yüzde 10 oldu.

Halktan özür diledi

Pilot CEO’su Fumio Fujisaki, şirkette geçirdiği 40 yıllık kariyeri boyunca ilk kez “en çok satan” bir ürünün fiyatının artırıldığını belirterek, bu adımın Japon tüketicilerinin artan maliyetlere karşı tutumunu test ettiğini söyledi.

Konuşmasında, maliyetleri karşılayamadıkları için artış yapmak zorunda kaldıklarını da aktaran Fujisaki, aldıkları karar için tüm Pilot kalem kullanıcılarından özür diledi.

Uzun yıllar düşük enflasyonla anılan Japonya, son dönemde fiyat artışlarını günlük yaşamda daha belirgin şekilde hissetmeye başladı.

1980’lerdeki varlık balonunun patlamasının ardından neredeyse durağan seyreden fiyatlar, yeniden yükselişe geçti.

Japonya Merkez Bankası bu ay politika faizini yaklaşık yüzde 0,75’e çıkararak 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Çekirdek enflasyonun ise gelecek yıl da yüzde 2’nin üzerinde kalması bekleniyor.

Pilot’un Japonya’daki toplam kalem satışlarının yüzde 40’ından fazlasını oluşturan Frixion, yaklaşık 20 yıl boyunca 230 yen seviyesinde satıldı.

Şirket hissedarlarının, artan maliyetler karşısında fiyatların yükseltilmesi yönünde baskı yaptığı da belirtiliyor.

Fiyat artışları yaygınlaşabilir

Öte yandan Japon şirketlerinin büyük bölümü, maliyet artışlarını tüketicilere yansıtma konusunda hala temkinli davranıyor.

Ancak Japan Post’un posta ücretlerine 30 yıl aradan sonra yüzde 30 zam yapması gibi örnekler, fiyat artışlarının yaygınlaşabileceğine işaret ediyor.

Sektör lideri konumundaki Pilot’un bu kararı, rakip firmaların da benzer adımlar atmasına yol açabilecek bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

CEO Fujisaki, yumurta ve natto gibi temel gıda ürünlerindeki zamların ardından, artık gündelik tüketim ürünlerinde de fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.