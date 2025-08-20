Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın en çok merak edilen listelerinden birini kamuoyu ile paylaştı. 2024 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannemelerinin kapsamlı bir değerlendirmesini tamamlayan GİB, Türkiye genelinde en yüksek vergi beyan eden 100 ismi açıkladı. Buna göre, 2024 yılında gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu.

Türkiye'nin 2024 vergi rekortmenleri listesinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. 2023 yılında listenin 3'üncü sırasında yer alan iş insanı Mustafa Rahmi Koç, bu yıl bir basamak gerileyerek 4'üncü sıraya yerleşti.

Listenin en merak edilen ismi olan 3'üncü sıradaki mükellefin kimliği ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmadı.

Ne kadar vergi ödediler?

Selçuk Bayraktar 2024 yılında 2,77 milyar lira vergi öderken, Haluk Bayraktar 2,53 milyar lira, Rahmi Koç ise 757 milyon TL vergi ödedi.

En yüksek pay İstanbul'un

Türkiye'nin ekonomik haritasını çıkaran vergi rekortmenleri listesi, ülkenin finansal ağırlık merkezini net bir şekilde ortaya koydu. İstanbul, Ankara ve İzmir; hem mükellef sayısı, hem beyan edilen matrah hem de tahakkuk eden gelir vergisi miktarı açısından açık ara en büyük paya sahip olan iller oldu.

En fazla vergi ödeyen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı, İstanbul'un ekonomideki baskın liderliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İşte o dağılım:

İstanbul, 75 mükellefle listenin mutlak hakimi konumunda. Ankara, 10 mükellefle başkent olmanın getirdiği ekonomik hacmi yansıtırken, İzmir 6 mükellefle üçüncü sırada yer aldı. Gaziantep, 5 mükellefle güçlü sanayisinin ve ihracatının vergiye yansımasını gösterdi. Eskişehir 2, Bursa ve Karabük ise birer mükellefle listede temsil edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi ve beyan edilen bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Kurumlar vergisi rekortmenleri

Kurumlar vergisi beyannamelerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. 1.1 milyondan fazla kurumun beyanname verdiği ve toplam 990 milyar TL vergi tahakkuk ettirildiği açıklandı. Kurumlar vergisinde ilk 10'da yer alan şirketlerin büyük çoğunluğunu bankalar oluşturdu. Bu listede Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Vakıfbank ve Akbank gibi finans kuruluşları öne çıktı. Önemli kamu kurumlarından Türkiye Elektrik İletim ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi de ilk 10'da yer aldı.

GİB verilerine gçre, 2024 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannameleri, 1 milyon 171 bin 443 mükellef tarafından verildi. Bu beyannamelerle toplam 4 trilyon 344 milyar 155 milyon 521 bin 434 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 990 milyar 521 milyon 365 bin 943 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı

En fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı belli oldu. Listenin büyük kısmını İstanbul oluştururken, 78 mükellef ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 15 mükellef ile Ankara izledi. İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir ve Bolu ise birer mükellef ile listede yer aldı.