Türkiye’de faiz artışı beklentileri yükseldi

Swap piyasalarının faiz artışını fiyatlamaya başladığı aktarılan haberde, uluslararası yatırım bankalarının da para politikasına ilişkin farklı senaryolar ortaya koyduğu ifade edildi.

Bloomberg'deki haberde şu görüşlere yer verildi:

Türkiye’de para politikası beklentileri, artan siyasi gerilimler ve Orta Doğu’daki gelişmelerin yarattığı ekonomik risklerle birlikte yeniden şekilleniyor. Yatırımcılar, TCMB’nin 11 Haziran’daki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini artırmak zorunda kalabileceği yönündeki pozisyonlarını artırıyor.

Swap piyasalarında işlem gören gecelik endeksli lira kontratları, cuma günü yaklaşık 105 baz puan yükselerek yüzde 41,75 seviyesinde bir fonlama oranına işaret etti. Bu oran, TCMB’nin mevcut yüzde 37 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinin ve yaklaşık yüzde 40 düzeyindeki efektif fonlama maliyetinin üzerinde bulunuyor.

Uluslararası yatırım bankalarından JPMorgan, Merkez Bankası’nın Haziran toplantısında politika faizini yüzde 37’den yüzde 40’a yükseltmesini beklediğini açıkladı. Goldman Sachs ise daha temkinli bir değerlendirme yaparak, kalıcı bir dolarizasyon baskısı oluşmadığı sürece yakın vadede faiz artırımının zor olduğunu ve Haziran ayında faizlerin sabit tutulmasının daha olası bir senaryo olduğunu belirtti.

Tahvil faizleri yükselmeye devam etti

Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın merkezinde ise siyasi gelişmeler yer aldı. Türk mahkemesinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2023 kurultay sonuçlarını iptal eden kararı, siyasi tansiyonu yükseltirken finansal piyasalarda da kısa süreli satış baskısına neden oldu. Kararın ardından Borsa İstanbul’da düşüş yaşanırken, kamu bankalarının Türk lirasını desteklemek amacıyla piyasaya milyarlarca dolarlık döviz satışı yaptığı belirtildi.

Hisse senedi piyasası daha sonra toparlanma gösterse de yerel para cinsinden devlet tahvillerinde satış baskısı sürdü ve tahvil faizleri yükselmeye devam etti.

Enerji maliyetleri enflasyona baskı kuruyor

Öte yandan İran kaynaklı jeopolitik riskler ve yükselen enerji maliyetleri de enflasyon görünümünü olumsuz etkiliyor. TCMB, yıl sonu enflasyon ara hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e yükseltirken, Türkiye’de yıllık enflasyon nisan ayı itibarıyla yüzde 32,4 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası son dönemde kredi büyümesini yavaşlatmaya yönelik ilave adımlar da attı. Banka, genel ihtiyaç kredileri ve taşıt kredileri dahil olmak üzere bazı kredi türlerinde uygulanan sekiz haftalık büyüme sınırlarını aşağı çekti.

Piyasalar şimdi gözünü 11 Haziran’daki TCMB toplantısına çevirmiş durumda. Faiz kararının yanı sıra, Merkez Bankası’nın enflasyon görünümüne ve finansal istikrara ilişkin vereceği mesajlar da yatırımcıların yön arayışında belirleyici olacak.