Türkiye'de gelir dağılımı: En yüksek gelire sahip yüzde 20, toplam gelirin yüzde 48'ini alıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin “Gelir Dağılımı İstatistikleri” bültenini yayımladı.

Buna göre, eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri kapsamında en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2025’te geçen yıla kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 48’e indi. En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,4’e yükseldi. Gini katsayısı, gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Söz konusu katsayı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça bozulmayı ifade ediyor. Bu kapsamda, yapılan sosyal transferlerin gelir dağılımı üzerindeki etkisini görmek amacıyla tüm sosyal transferler hariç tutularak yapılan çalışmanın yanı sıra emekli, dul ve yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transferler hariç tutularak da hesaplama gerçekleştiriliyor.

Buna göre, Gini katsayısı, bu yıl geçen yıla göre 0,003 puan azalışla 0,410 olarak tahmin edildi. Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,473, emekli, dul ve yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,420 olarak hesaplandı.