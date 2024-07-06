Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış dünyayı geride bıraktı!

Küresel gıda fiyatları artış eğilimini sürdürürken, Türkiye'deki gıda enflasyonuyla arasındaki fark giderek büyüdü. Dünyada gıda fiyatları düşüyor, Türkiye'de ise fırlayarak rekorlar kırıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 2,1 düşüşe geçti. Buna karşın Türkiye'de gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 68'i aşarak korkunç bir artışa imza attı.

Dünya gıda fiyatları Haziran ayında bitkisel yağ, şeker ve süt ürünleri endekslerindeki artışların tahıl fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesiyle aylık bazda değişim göstermedi.

Bloomberg'in haberine göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Mayıs ayındaki revize 120,6 seviyesinden değişim göstermeyerek Haziran ayında 120,6 oldu. Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 120,4 olarak açıklanmıştı.

Haziran ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi bir yıl önceki seviyenin yüzde 2,5 altında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Mart 2022'de kaydettiği tarihi zirvenin ise yüzde 24,8 altında bulunuyor.

Peki bu kadar büyük bir fark nasıl oluşuyor?

Döviz kuru: Döviz kurundaki dalgalanmalar, ithal gıdaların fiyatını doğrudan etkiliyor. Son yıllardaki dalgalanmalar, Türkiye'de gıda fiyatlarının artmasında önemli bir rol oynuyor.

Tarımsal üretimdeki problemler: Kuraklık, sel gibi iklimsel faktörler ve tarımsal üretimdeki diğer problemler de gıda arzını düşürerek fiyatların artmasına neden oluyor.

Artan maliyetler: Gübre, mazot gibi tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar da maliyetleri yükselterek gıda fiyatlarına yansıyor.

Arz ve talep dengesizliği: Bazı ürünlerde arz ve talep dengesizliği de fiyat artışlarına yol açabiliyor.

Dünyada durum

Küresel gıda fiyatları, tahıl fiyatlarındaki düşüşle dengelenen bitkisel yağ, şeker ve süt ürünleri endekslerindeki artışlarla aylık bazda değişmedi.

FAO Gıda Fiyatları Endeksi Haziran ayında 120,6 seviyesinde kaldı. Bu rakam, bir yıl önceki seviyenin yüzde 2,5 altında ve Mart 2022'deki tarihi zirvenin ise yüzde 24,8 altında. Türkiye'de gıda enflasyonu küresel ortalamaya göre oldukça yüksek ve bu durum halkı oldukça zor durumda bırakıyor.