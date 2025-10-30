Türkiye'de güzellik pazarının cirosu 200 milyar TL’nin üzerine çıktı

YENER KARADENİZ/ İSTANBUL

Rossman Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, 2010 yılında girdikleri Türkiye pazarında 2018’de 100, bugün ise 208 mağazaya ulaştıklarını belirtti. Rossmann markasının Türkiye’deki 15 yıllık yolculuğunun ve gelecek dönem hedefl erinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Rossmann Genel Müdürü Hakan Ejder, “Sektör güzellik pazarı olarak geçiyor ama Rossman gıda, gıda dışı, gıda takviyeleri ve bebek ürünleri ve kahve gibi birçok ürün grubunda hizmet veren bir market. 11 binin üzerinde ürün satıyoruz. 2024 yatırımların bol olduğu bir yıl oldu. Mağaza ve depo yatırımı yaptık. Ankara’da yaptığımız 17 bin 500 metrekarelik ikinci depo yatırımı ile toplam 30 bin metrekarelik depo alanına ulaştık. Bu yatırım ile planladığımız büyümeye hazırlık yaptık” diyerek yıllık 25 mağaza açma planlarının olduğunu söyledi. Çalışanların yüzde 72’sinin kadınlardan oluştuğunu ve çalışanlara yılda 7 bin saat fiziki, 8 bin saat online eğitim verdiklerini anlaTan Ejder, Rossman Perakende Akademi’sine girmesini istedikleri mağaza müdürü yetiştirme programı ile uygun özelliklere sahip çalışanlar ile iç yönetici ihtiyaçlarının da karşılandığını söyledi.

Yıl sonuna kadar 8 mağaza daha açacak

Ejder, büyüme konusunda Nielsen’in yaptığı araştırma sonuçlarını refere ederek, “2025 eylül itibari ile yayınlanan rapora göre parfümeri kanalı yüzde 32 büyüdü. Bu sene toplam pazar yüzde 41 büyüdü. Online ise yüzde 54 ile en fazla büyüyen kanal durumunda. Biz Rossman olarak 3 kanalda da sektörün üzerinde büyüme gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye pazarının nüfusu, genç oranı ve dijitalleşme potansiyelinin tüm global şirketler için önemli olduğunun altını çizen Ejder, “Nielsen Global araştırmasına göre güzellik ve bakım pazarı dünyada her yıl yüzde 10 büyüyor. Bu oran Batı Avrupa’da yüzde 5,5, Doğu Avrupa’da ise yüzde 9. Türkiye ise yüzde 32 büyüme ile en hızlı büyüyen ülke. 34 yaş ortalaması, pandemi sonrası kişisel bakıma ihtiyacın artması, iyi olma haline verilen önem ve dijitalleşme bu büyümede önemli etken. Toplam güzellik pazarı geçen yılı 152 milyar TL ile kapatmıştı. Bu sene 200 milyarı geçmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.

Kore beauty ürünleri Isana ile geliyor

Rossman öz markalı ürünleri ile de önemli bir başarı elde etmiş bir perakende zinciri. 31 adet öz markaları olduğunu anlatan Hakan Ejder, “Aralarında İsana ve Domal’ın da yer aldığı 31 markada 3 bin 500 ürünümüz var. Ciddi bir ürün çeşitliliği sunuyoruz. Private Labelin Türkiye’de satışlardaki payı yüzde 23 iken bizde yüzde 50’ye yakın, bunların 300’ü Türkiye’de üretiliyor. Yarın zamanda Kore Beauty içeriklerine de Isana ile mağazalarınızda yer vereceğiz” dedi.