Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığı kullanıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de internet kullanım oranı bu yıl yüzde 92,3 olarak belirlendi.

Vatandaşların interneti kullanma amacı incelendiğinde, son 5 yılda internet bankacılığı kullanımının önemli ölçüde arttığı gözlendi.

İnternet sitesi veya mobil bankacılık uygulamalarının kullanımı, teknoloji ve telefonların yaygınlaşması, dijital bankacılık sistemlerinin gelişmesi, dijital şubelerde yapılacak işlemlere göre daha kısa sürede ve bulunulan yerden işlem yapılabiliyor olması gibi nedenlerle son yıllarda yaygınlaştı.

Bu çerçevede 2022'de internet bankacılığı kullanım oranı yüzde 61,3 iken 2023'te yüzde 67,1, 2024'te yüzde 71 ve 2025'te yüzde 73,2'ye yükseldi.

Söz konusu oran bu yıl da yüzde 75,9 olarak hesaplandı. Bu seviye Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki her 4 kişiden 3'ünün internet bankacılığı kullandığını gösteriyor.

İnternet bankacılığı kullanım oranı, erkeklerde yüzde 87,5, kadınlarda yüzde 63,7 olarak belirlendi. Bu oran, 2022'de erkekler için yüzde 74,3, kadınlar için yüzde 47,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkenin yaklaşık yarısı mail kullanıyor

"e-Posta gönderme veya alma" başlığı altında sınıflanan elektronik posta kullanım oranı da bu yıl için yüzde 48,1 olarak ölçüldü.

Söz konusu amaçla internet kullanım oranı 5 yıl önce yüzde 45,2 olarak hesaplanmıştı.

Cinsiyetlere göre sınıflandırıldığında, bu yıl erkeklerin yüzde 53,4'ünün, kadınların yüzde 42,4'ünün e-posta gönderdiği veya aldığı tespit edildi.

Yine bu yıl Türkiye'de bireylerin yüzde 13,3'ünün "podcast'leri dinlemek veya indirmek" amacıyla interneti kullandığı belirlendi.

Erkeklerde podcast dinleme oranı yüzde 12,7, kadınlarda yüzde 13,9 olarak ölçüldü.