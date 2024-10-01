TÜGİS Başkanı Kaan Sidar: Türkiye’de her gün 12 milyon ekmek çöpe gidiyor!

2019 yılında ilan edilen Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nde TÜGİS Başkanı Kaan Sidar önemli açıklamalar yaptı. Gıda israfının önlenmesinde hem sektör paydaşlarına hem de tüketicilere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Kaan Sidar, Türkiye’de günde 12 milyon ekmeğin çöpe gitmesinin ve dünyada üretilen gıdanın yüzde 30’unun henüz rafa çıkmadan israf olmasının büyük bir sorun olduğunu vurguladı. Sidar, “Gıda israfı, açlığın ve yetersiz beslenmenin ciddi sorunlar olarak karşımıza çıktığı dünyada kabul edilemez bir lükstür. Günümüzde küresel ölçekte kaybedilen veya israf edilen yiyeceklerin yalnızca dörtte biri kurtarılabilse, dünyadaki yaklaşık 1 milyar açlıkla mücadele eden insan doyurulabilecektir. Bu doğrultuda mevcut gıda kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tüketim alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor.” diyerekfarkındalık yaratmanın önemine değindi.

"Gıda israfına yönelik birlikte inisiyatif almalıyız"

Pandemi, ekonomik krizler ve doğal afetler gibi zorlu dönemlerin, gıdanın üretiminden tedarikine kadar olan süreçlerin kritik önemini defaeten gösterdiğini ifade eden Kaan Sidar, sürdürülebilirlik kavramının gıda alanında bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda kolektif hareket çağrısında bulunan Sidar, “Devlet temsilcilerinden sanayicilere, sektör liderlerinden çiftçilere, akademisyenlerden sivil toplum örgütlerine kadar tüm paydaşlar olarak bir araya gelmeli ve gıda israfına yönelik birlikte inisiyatif almalıyız.” dedi.

Açıklamalarında tüm zorluklara rağmen Türkiye gıda endüstrisinin özverili çalışmalarıyla gıda tedarikini aksatmayarak vatandaşların temel ihtiyaçlarını sorunsuz karşıladığını ifade eden Kaan Sidar, “Yeni nesil aktif işveren sendikacılığının öncü temsilcisi olarak yerel ve uluslararası paydaşlarımızla yaptığımız iş birlikleriyle farkındalık çalışmalarına imza atıyor, üyelerimizin gıda israfına yönelik projelerine desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik Akademisi ile birlikte bu yıl 10.sunu düzenleyeceğimiz Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ile gıda israfı ve gıdanını sürdürülebilirliği alanındaki farkındalık yaratan çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.