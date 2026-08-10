Türkiye’de her iki kişiden biri bir haftalık tatili karşılayamıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yaz ayları Avrupa genelinde tatil sezonu anlamına gelse de milyonlarca insan evinden bir haftalığına bile uzaklaşacak maddi imkâna sahip değil.

Buna karşın, veriler tatil masraflarını karşılayamayan Avrupalıların oranının son 10 yılda belirgin biçimde azaldığını gösteriyor.

Euronews’in Eurostat verilerine dayandırdığı habere göre, 2025 yılında 16 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 27,5'i yıllık bir haftalık tatil masrafını karşılayamıyordu.

2015 yılında yüzde 35,2 olan bu orandaki 7,7 puanlık düşüş, tatilin karşılanabilirliğinde kayda değer bir iyileşmeye işaret ediyor.

Beş ülkede son 10 yılda tablo kötüleşti

Beş ülkede, tatil masraflarını karşılayamayanların oranı son on yılda artarken, bazı örneklerde artış sınırlı kaldı.

Bu ülkeler Norveç, İsveç, Finlandiya, Almanya ve Avusturya oldu. En büyük artışlar üç İskandinav ülkesinde görülse de bu ülkelerdeki oranlar Avrupa'nın en düşükleri arasında kalmaya devam etti.

Türkiye’de oran yüzde 51

2025 itibarıyla bir haftalık tatili karşılayamayanların oranı Avrupa genelinde büyük farklılıklar gösteriyor. Bu oran İsviçre ve Norveç'te yüzde 9 iken Romanya'da yüzde 61'e kadar çıkıyor.

Nüfusun yarısından fazlasının tatili karşılayamadığı diğer ülkeler ise Karadağ yüzde 58, Arnavutluk yüzde 53 ve Türkiye yüzde 51 oldu. Kuzey Makedonya yüzde 48 ve Yunanistan yüzde 47 ile bu seviyeye oldukça yakın.

Bu oran Bulgaristan ve Macaristan'da yüzde 39, Sırbistan yüzde 36 ve İtalya'da yüzde 36 ile üçte birin üzerinde gerçekleşti.

İsviçre ve Norveç yüzde 9 ile listenin diğer ucunda

Tatil masraflarını karşılayamayanların oranı Portekiz yüzde 33, Hırvatistan yüzde 33, İspanya yüzde 32, Litvanya yüzde 31, Slovakya yüzde 29, Letonya yüzde 29, Kıbrıs yüzde 28 ve Malta'da yüzde 28 olarak kaydedildi.

Ölçeğin diğer ucunda ise Lüksemburg, İsveç, Hollanda, Danimarka, Finlandiya ve Slovenya'nın yanı sıra oranın yüzde 9 olduğu İsviçre ve Norveç'te bu oran yüzde 15'in altında ya da bu düzeyde.

Bu oran Almanya'da yüzde 21, Fransa'da yüzde 23 olarak kaydedildi.

Tatil yoksunluğunun en yüksek olduğu bölgeler Güney ve Güneydoğu Avrupa; buna AB aday ülkeleri de dahil. Buna karşılık Kuzey Avrupa, özellikle İskandinav ülkeleri, ile Batı Avrupa en düşük seviyeleri görüyor. Orta ve Doğu Avrupa ise genellikle bu iki bölge arasında yer alıyor, ancak ülkeler arasında önemli farklılıklar söz konusu.