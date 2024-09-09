Türkiye'de ilk: Esnafa özel e-ticaret platformu kuruldu

İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin desteklediği proje ile Türkiye’de ilk defa "esnaf" temelli bir e-ticaret platformu kuruldu.

Türkiye’deki pandemi sürecinde zorluklar yaşayan esnaf teşkilatına destek vermek amacıyla pandemi günlerinde, “Yerel esnaftan alışveriş” kampanyaları başlamıştı. Türkiye’nin bin yıllık esnaf geleneğini yaşatmak ve küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalmasını sağlayacak bu kampanyayı sürdürmeye karar verdiklerini anlatan Esnafa Can Ver Şirketi Genel Müdürü Yaşar Yenikale, bu kapsamda son 8 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi. Esnaf pazar araştırması, Türkiye’nin e-ticaret yapısı ve dinamikleri konusunda yaptıkları çalışmaları tamamladıktan sonra esnaf pazar isimli bir e-ticaret sitesi kurduklarını anlatan Yenikale, 1 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girecek yerli e-ticaret portalında sadece esnafın ürettiği veya ticaretini yaptığı ürünlerin satılacağını söyledi.

Esnafın kendi ürünleri düşük komisyon ile satışa sunulacak

Platformda Türkiye’nin birçok il ve bölgesinden esnafın üye olmaya başladığını anlatan Yenikale, ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Esnafa destek olmak, üzerlerindeki satış ve komisyon baskını kaldırmak amacıyla 2016 yılında yola çıktık. Öncelikle 2016 yılında esnaf ismini Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldık. Daha sonra esnafların talep ve sorunları hakkında bir saha araştırması yaptık. Daha sonra İzmir’deki esnaf odalarının temsilcileri ile görüştük. Amacımız gerçekten istenen nedir, 2,5 yıl boyunca Ege Bölgesi genelinde esnafın ekonomik durumu, talep ve beklentileri hakkında bilgiler edindik.” dedi.

Uluslararası e-ticaret siteleri esnafa farklı komisyon oranları uyguluyor

2022 Eylül ayında İzmir’deki esnaf ve iş dünyasının katılımı ile ‘‘Esnafa Can Ver’ isimli bir Anonim Şirket kurduklarını anlatan Yenikale, “Bu bünye kapsamında esnaf pazar isimli bir pazaryeri platformu kurduk. Yemekçilerin sorunlarını çözmek amacıyla ‘esnaf yemek’ isimli bir oluşum kurduk. Türkiye’de ilk defa Esnaf Rehberi’ni oluşturuyoruz.” dedi.

“Esnafa Can Ver” isimli bir Youtube kanalı açtıklarını da anlatan Yenikale, “Sokaktaki esnaf ile internet dünyasındaki esnaf aynı mı bunu araştırmaya başladık. Uluslararası e-ticaret sitelerinin esnafa farklı oranlarda komisyon uyguladıklarını tespit ettik. İzmir’de dolmuş ve otobüslerde, ‘mutlu esnaf’ resmi ile ‘Esnafa Can Ver' sloganını duyurduk.” şeklinde konuştu.

İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği destek veriyor

Projenin kendilerini ve esnaf teşkilatını fazlasıyla heyecanlandırdığını anlatan Yenikale, “Call Centerdaki arkadaşlarımız esnaflara ulaşıyor ve projemiz hakkında bilgi veriyor. Daha önce yaptığımız 2.5 yıllık saha çalışmamız var. Öte yandan İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile protokol yaptık. Birlik üyelerine SMS göndererek bizim çalışmalarımızı duyurdu. Esnafın büyük bölümü bizi tanıyor ve çalışmalarımıza destek veriyor. Zarar etmekten, komisyon baskısından sıkılan her esnaf bize üye oluyor. Tüm esnafımıza sponsorlu reklamlar ücretsiz olacak ve Türkiye'nin en düşük komisyon oranları uygulanacak. Çiftçiden , üreticiye yerli ve milli olan her firmaya tam destek veriyoruz.” diye konuştu.

AVM’ye “50 liram eksik sonra vereceğim” diyemezsin.

Yenikale, sözlerini şöyle sürdürdü, “Yerel esnaftan alışveriş sloganını gerçeğe dönüştürüyoruz. Halkımızdan Alışverişi yerel esnaftan yapmasını istiyoruz. Başın sıkıştığında veresiye ile mal alabildiğin bir esnafın kaybolması demek çocuğunuzu emanet edecek insanın olmaması anlamına gelir. Esnaf bin yıllık bir kavram. 100 yıl önce AVM’ler, e-ticaret siteleri yoktu. Bir AVM’ye “50 liram eksik sonra vereceğim” diyemezsin. Ya da bir alışveriş merkezini, düğününe davet edemezsin. Bizler birlik beraberliğimizi sağlayamadığımız sürece dağılmaya mahkum oluruz. Esnaf çok önemli ve değerli bir kavram. Esnaf toplumun birlik ve beraberliği açısından çok önemli bir yapı taşıdır.”

Türkiye’de 10 milyonluk esnaf kitlesi var

“Türkiye’de 2.5 milyon esnaf var. Yani 10 milyona yakın bir esnaf kiltesi var. Esnaf işbirliği içerisinde ticaretini döndürürse yıkılmaz bir kale olur. Biz bunun için yola çıktık. Esnaflarımızın, esnaf odalarımızın, e-ticaretten alışveriş yapan ev hanımlarının, gençlerimizin, iş dünyasının desteklerini bekliyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak kimse bize zarar veremez” Yenikale, “Vodafone Türkiye ile işbirliği içerisindeyiz esnaf için ortak bir çalışma yürütüyoruz, 170 adet fenomen ile anlaştık ve Türkiye’nin tanınmış ismi Şakacı Mustafa Karadeniz ile çalışıyoruz. Destek vermeye devam eden herkese teşekkür ederiz.” dedi.