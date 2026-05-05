Türkiye’de ilk kobalt tuzu üretimini Eti Bakır yapacak

MERVE YİĞİTCAN

Cengiz Holding şirketlerinden Eti Bakır, Mazıdağı’ndaki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde iki yeni yatırımı hayata geçirmek için düğmeye bastı. Türkiye’de ilk kez üretilecek kobalt uç ürünleri için 20 milyon dolarlık yatırımla tesis kurmayı planlayan Eti Bakır, eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 200 milyon dolarlık yatırımla da pelet demir üretimine başlayacak.

Mazıdağı’ndaki tesislerinde basın mensuplarını ağırlayan şirket, yeni yatırım hedeflerinin detaylarını paylaştı. Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri İşletme Müdürü Bekir Kan, burada yaptığı açıklamada kobalt tuzlarının üretileceği tesisin yapımına yılsonunda başlayacaklarını söyledi.

Dünya üretiminin %2'sini karşılıyor

Kan şöyle devam etti: “Mazıdağı tesisimizde, Türkiye’de olmayan ve teknolojide çok yoğun olarak kullanılan kobaltı, bakır süreçlerimizin artık ürünü olan piritten geri kazanıyoruz. Yıllık 2500 ton kobalt üretimimizle dünya üretiminin yüzde 2’sine yakınını karşılıyoruz. Yeni tesisimizle Türkiye’de üretimi olmayan, kobalt asetat, kobalt klorit, kobalt nitrat gibi kobaltın uç ürünlerini de üretmeye başlayacağız. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımla, 2 yılda faaliyete geçireceğimiz tesiste, yılda 2000 ton metale karşılık gelecek şekilde kobalt tuzları üretilecek. Seramik, batarya, savunma sanayi ve otomobil lastiği üretimi gibi sektörlerde kullanılan kobalt tuzlarının tamamına yakınını ihraç edeceğiz. Yine bölgeden 60 kişilik ek istihdam sağlayacağız. Uzun vadede ise daha katma değerli pil üretimi de düşünüyoruz."

Doğalgaz kullanmadan gübre üretecek

Yine tesiste geri kazanılan metallerden birisinin de demir olduğunu dile getiren Kan, bunun için de bir tesis yatırımı planladıklarını belirtti. 200 milyon dolarlık yatırımla kurulacak tesiste pelet demir üreteceklerini anlatan Kan, şunları söyledi: “Piritten geri kazandığımız yıllık 350 bin tonluk demir konsantresini bir adım daha işleyerek yüzde 95 saflıkta pelet demir haline getireceğiz. İnşaat demiri, sac gibi demir üreticilerinin hammaddesi olan pelet demir için kuracağımız tesis, 150 bin metrekarelik alanda yer alacak. 3 yılda tamamlanacağını öngördüğümüz tesis, tamamen iç piyasaya verilecek. Her iki yatırımımızla birlikte halihazırda 1690 olan istihdamımız da 1900’e çıkacak.” Türkiye’de yılda ortalama 1 milyon ton fosfatlı gübre kullanıldığını hatırlatan Kan, Mazıdağı’ndaki üretimle bu tüketimin 500-600 bin tonunu karşıladıklarını aktardı. Buradaki tesiste doğalgaz kullanmadan da gübre üretebildiklerine dikkat çeken Kan, “Sıvı amonyak prosesi, doğalgaz olmadan olmaz. Ancak biz bunu denedik ve oldu. Dünyada bir ilk. Böylece yaz aylarında doğalgaz kullanmadan da gübre üretimi yapabileceğiz” diye konuştu.

Yılda 500-600 milyon dolarlık ithalatı önlüyor

Eti Bakır’ın Türkiye’de üretilmeyen ya da arz açığı bulunan ürünlerin üretimiyle ülke ekonomisine katkılarına devam ettiğini ifade eden Kan, yılda 500-600 milyon dolarlık ithalatı önlediklerine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Mazıdağı tesisimizi yalnızca bir üretim merkezi olarak değil, döngüsel ekonominin güçlü bir örneği olarak da konumlandırmaya devam ediyoruz. Üretim stratejimizin kalbinde ürünleri mümkün olduğunca uç ürünlere çevirerek katma değerin ülkemizde kalması için çalışmak var. Ülkemizin cari açığının kapanmasına katkıda bulunmak, ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin yerli olarak üretilmesini sağlamak en büyük önceliğimiz.”