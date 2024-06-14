Türkiye'de ilk: İBB, glütensiz gıda fabrikası açacak

2022'de açılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın ikinci etap çalışmaları kapsamında açılacak tesiste, sadece bisküvi ve glütensiz ürünler üretilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda hizmete girecek yeni tesis, Türkiye'nin ilk, seri, glütensiz gıda üretim hattına sahip tesisi olacak. Fabrikada, başta çölyak ve fenilketonüri hastaları olmak üzere, glüten hassasiyeti olanlara yönelik ürünler üretilecek. Fabrikada glütensiz ekmek, un ve kurabiyelerin yansıra glütensiz makarna ve daha pek çok ürün çeşidi hazırlanabilecek. Böylece daha çok ürün çeşidine, erişim mümkün olabilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş mümkün olacak

İstanbul Halk Ekmek (İHE), glütensiz ürünleri üreterek yurt dışından ithal edilen ürünlere olan bağımlılıkları azaltmayı hedefliyor. Böylece çölyak ve fenilketonüri hastaları, kendi lezzet kültürlerine uygun ürünlere sağlıklı bir şekilde ulaşma imkanı buluyor. Ayrıca İHE, e-devlet üzerinden alınan sağlık raporlarını ileten hastalara, glütensiz ürünleri indirimli şekilde sunuyor. İHE’nin glütensiz ürünlerine https://esiparis.ihe.istanbul/ üzerinden, ülkenin dört bir yanından ulaşmak mümkün.