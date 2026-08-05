Türkiye'de internet alışverişi 10 yılda üçe katlandı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, internet kullanımından e-ticarete kadar dijitalleşmede dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Araştırmaya göre, internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş verenlerin oranı 2025'teki yüzde 55,7 seviyesinden 2026'da yüzde 60'a çıktı. Yaklaşık 10 yıl önce yüzde 20,9 olan bu oran, Türkiye'de e-ticaret kullanımının güçlü bir ivme kazandığını gösterdi.

Erkeklerde internetten alışveriş yapma oranı yüzde 63,4, kadınlarda ise yüzde 56,6 olarak ölçüldü. İnternet kullanıcılarının yüzde 48,3'ü ise son üç ay içinde en az bir kez çevrim içi alışveriş yaptığını bildirdi.

İnternet kullanımı yüzde 92,3'e yükseldi

16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı geçen yılki yüzde 90,9 seviyesinden bu yıl yüzde 92,3'e yükseldi.

Erkeklerde internet kullanım oranı yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 olarak gerçekleşti.

WhatsApp liderliğini korudu

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp, kullanıcıların yüzde 90'ı tarafından tercih edilerek ilk sıradaki yerini korudu.

WhatsApp'ı yüzde 77,6 ile YouTube, yüzde 71,1 ile Instagram takip etti.

Eğitimde internet kullanımı arttı

Son üç ay içinde eğitim, mesleki gelişim veya kişisel öğrenme amacıyla internet kullananların oranı geçen yıla göre 5,2 puan artarak yüzde 22,9'a yükseldi.

İnternet bağlantılı cihazlar arasında en yaygın kullanılan ürün akıllı televizyonlar oldu. Katılımcıların yüzde 62'si internet bağlantılı televizyon kullandığını belirtirken, internet bağlantılı ev aletlerinin kullanım oranı yüzde 18,6, akıllı saat ve diğer giyilebilir teknolojilerin kullanım oranı ise yüzde 16,7 olarak ölçüldü.

Cihaz seçiminde fiyat ilk sırada

Araştırmaya göre son üç ay içinde cep telefonu, tablet veya bilgisayar satın alan kullanıcıların tercihinde fiyat en önemli kriter oldu.

Katılımcıların yüzde 89,3'ü satın alma kararında fiyatı ilk sıraya koyarken, bunu donanım özellikleri, enerji verimliliği ile marka, tasarım ve ürün boyutu takip etti.