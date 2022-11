Türkiye’de iş fikrinin çalıştığını ispat eden finteklerin globalde önü açık

Burcu GÖKSÜZOĞLU / FİNANS SOHBETLERİ

● Firmaların sermaye ve finansmana erişimiyle ilgili tartışmalar yaşanıyor. Nakit ihtiyacında ne gibi değişimler gözlemliyorsunuz?

Reel sektörün finansmana erişimi her geçen gün gittikçe zorlaşıyor. Bu sadece Türkiye’de değil, globalde de ciddi bir problemden bahsediyoruz. Enfl asyonun artışıyla beraber KOBİ’lerin finansmana erişim ihtiyaçları her geçen gün artarak devam ediyor. Figopara bu problemi çözmek üzere kurulan bir finansal teknoloji şirketi. 2016 sonunda kurulduk ve bugüne gelene kadar yaklaşık 6 milyar TL’ye yakın finansal kaynağı KOBİ’lerle buluşturduk. KOBİ’lerin finansör bankaların tarafından finanse edilmesine teknoloji yeteneklerimizle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Talebin giderek arttığı bir dönemdeyiz. Özellikle KOBİ’ler bankacılık sistemi içerisinde ya limit yetersizliği ya istedikleri fiyatlarla finansal kaynaklara erişememesi gibi problemlerle platform içerisinde işlem yapmayı tercih ediyorlar.

● Talep ne kadar arttı? Hangi sektörlerin nakde daha çok ihtiyaç duyduğunu gördünüz?

Şu an aylık hacmimiz 500 milyon TL’ye geldi. Geçen 12 aya baktığımızda aylık yaklaşık yüzde 30 bir büyümeyle devam ediyoruz. Hemen hemen Türkiye’deki her sektörle çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak üretim, lojistik, elektronik ticaret, perakende gibi iş yapan KOBİ’lerin sistem içerisinde daha yoğun işlem yaptığını görüyoruz. Çünkü Figopara’nın geliştirdiği skorlama algoritması düzenli ticareti raporlayarak, skorlayarak bir finansal analiz çıkarıyor. Ve bu finansal analizin çıkardığı sonuçla beraber bankalar bu KOBİ’lere hiçbir ek teminat, ipotek, çek, senede ihtiyaç duymadan finansal kaynak yaratabiliyor. O yüzden düzenli ticaret yapan her sektörle aktif bir şekilde çalışıyoruz.

● Firmalardan size ne gibi talepler var, siz ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

Figopara olarak şirketlerimize alacak finansmanıyla ilgili bir teknolojik altyapı sunuyoruz. İki farklı iş modelimiz var. Birinci alıcı garantili finansman dediğimiz daha çok Türkiye’deki büyük holdinglerin, büyük e-ticaret şirketlerinin, büyük tedarikçi ödemeleri yapan şirketlerin özellikle son dönemde pandemide başlayan ve bugüne gelen vadeyi uzatma ihtiyaçlarına çözüm sunan bir tedarik zinciri finansmanı ürünümüz var. Bu çözüm sayesinde büyük şirketler ortalama vadelerini 30-60 güne kadar hiçbir maliyete katlanmadan uzatabiliyorlar. Tedarikçilerin ise bu vadeyi beklemeden sistem içerisindeki bankalar tarafından istedikleri zaman, hiçbir ek teminat, ipotek-çek-senede ihtiyaç duymadan borçlunun kredi limitinden finansman kaynağına erişebiliyorlar. Burası ayda 400-450 milyon liralık hacimle büyümeye devam ediyor. İkincisi ise Figo Kolay Finansman isimli yeni bir ürünümüz. Bu finansmanda ise özellikle KOBİ’ler platforma kolay şekilde üye olabiliyorlar. Bu sayede biz tamamen ticari verilerini analiz ederek banka iş ortaklarımız tarafından vadeli alacaklarını hiçbir teminata ipoteğe gerek kalmadan tahsil etmeleri konusunda bir çözüm sunuyoruz. Bu tarafta da ayda yüzlerce farklı KOBİ yeni finansal kaynağa sistem içerisinden erişebiliyor.

● Türkiye fintek pazarının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fintek sektörü önümüzdeki 5 yıl ne kadar büyür?

Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde start-uplara yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapabilecek bir fon büyüklüğüne sahip Türkiye. En büyük hacme ulaştığımızı söyleyebilirim. Ama diğer yandan sadece tek bir şirketin bir yatırım turunda 500-600 milyon dolar aldığını düşünürsek, bütün ülke için şu an kurulu fonun ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Fintekler son dönemde Türkiye’de en çok yatırım alan birkaç sektörden bir tanesi. İlk sırada oyun sektörü geliyor. Her çeyrek yapılan toplam yatırımlara baktığımızda finansal teknoloji de ya ikinci ya üçüncü sırada. Çok potansiyeli olan bir konu. Özellikle Türkiye’den yurtdışına teknoloji transferi yapan bizim gibi teknoloji şirketlerini çok şanslı görüyorum. Çünkü Türkiye gerçekten bir iş fikrinin çalıştığını ispat edebilmek için çok güzel bir baz. Burada iyi hizmet verebilen birçok fintekin biz önümüzdeki dönemde farklı yerlerde başarılarını duyacağız. O yüzden Türkiye bu alanda yurtdışından alacağı yatırımlarla hızlı büyümeye devam edecek. 2023-2024’de birden fazla unicorn fintek haberini duyacağız diye tahmin ediyorum.

■ Dijital bankalar yeni bir soluk oluşturacak

● Dijital bankacılık başlıyor, fintek sektörünü nasıl etkiliyor?

Bankacılık sektörünün gelişmesi adına çok önemli adımlardan bir tanesi. Ben aynı zamanda TOBB Fintek Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürütüyorum. Bizim de uzun zamandır üzerine çalıştığımız, görüş verdiğimiz konulardan bir tanesiydi. Sektör olarak heyecan duyduğumuz bir konu. Finansal kapsayıcılık anlamında bankacılık sistemi dışarısında kalan hem bireyler hem KOBİ’ler için dijital bankalar yeni bir soluk oluşturacak. İlk lisanslar verilmeye başlandı. Yakın tarihte faaliyete geçecek dijital bankalar. Fintek sektörünü etkileyen en önemli konu servis bankacılığı. Türkiye’de yeni lisanslarla beraber hem bireyler hem de KOBİ’ler olarak çok ciddi anlamda fayda göreceğimizi ve kapsayıcılığın artacağına inanıyorum.

● Finansmana erişim sıkıntısı sizce ne kadar daha devam edecek?

Açıkçası burası hızlı gelişiyor. Bizim ortaklarımızdan bir tanesi Dünya Bankası’nın grup şirketlerinden IFC. Son dönemde İş Bankası, Fibabanka, Kalkınma Bankası gibi farklı finansal kurumlar Figopara’ya yatırım yaptılar. Herkesin temel beklentisi aslında, hem Türkiye’de hem de bizim operasyon yaptığımız Orta Doğu’da KOBİ’lerin finansman kaynağına erişimindeki engelleri ortadan kaldırmak. Temelde de global anlamda ciddi bir finansal daralmanın yaşandığı global ortamda bizim gibi inovatif şirketlerin, KOBİ’yi finansal kaynakla buluştururken eski konvansiyonel yöntemlere gerçekten fark yaratacak çözümler üretmesi gerekiyor.