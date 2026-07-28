Türkiye'de işçilerin sadece yüzde 13'ü sendikalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında hazırladığı "2026 Temmuz Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin İstatistikler" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de kayıtlı 17 milyon 630 bin 475 işçiden 2 milyon 432 bin 789'u herhangi bir işçi sendikasına üye bulunuyor. Böylece sendikalaşma oranı yüzde 13,79 olarak gerçekleşti.

En fazla işçi ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iş kolunda

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı alan 4 milyon 508 bin 122 çalışanla ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iş kolu oldu.

Bu iş kolunu 1 milyon 962 bin 44 işçiyle metal, 1 milyon 930 bin 577 işçiyle ise inşaat iş kolu izledi.

En fazla üyeye Hizmet-İş sahip

İşçi sendikaları arasında en fazla üyeye sahip sendika 286 bin 94 üyeyle Hizmet-İş oldu.

Hizmet-İş'i 264 bin 726 üyeyle Türk Metal Sendikası, 217 bin 776 üyeyle ise Öz Sağlık-İş takip etti.