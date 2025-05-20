Türkiye'de kadınların konut sahipliği oranı yükseliyor

İBRAHİM EKİNCİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) konut satış istatistikleri, kadınlar tarafından alımların 10 yılda yüzde 33’ten yüzde 38,7’ye yükseldiğini gösteriyor. Bu alımların daha çok tatil, yazlık, emeklilik evi için tercih edilen iller olması ise, ikinci evlerde, kadınlar üzerine tapulama veya kadınlar tarafından alım tercihinin yükseldiğini gösteriyor. Kadın alım oranı en yüksek iller arasına Doğu’dan katılan tek il Tunceli.

2014’te ortak alınanlar, tüzel ve yabancı alımları hariç, konutların yüzde 33’ü kadınlar tarafından satın alınmıştı. Bu oran 2018’de yüzde 34’ü, 2019’da yüzde 35’i, 2021’de yüzde 38,2’yi geçti. 2024’te biraz daha yükselerek yüzde 38,7’yi buldu. Ara yıllarda küçük oranlı gerilemeler olsa da 2014’ten 2024’e kadınların alım oranı 5,7 puan artarak yüzde 33’ten yüzde 38,7’ye geldi. TÜİK, konut satış istatistiklerini cinsiyet ayrımlı olarak da veriyor. “Cinsiyet Ayrıntısında Satışlar” tablosunda “bir konut bir ya da birden fazla kadın ve erkek tarafından ortaklaşa olarak satın alınmış” ise “ortak” sütununda gösteriliyor. Dolayısıyla “diğer” satın alımları ve “ortak” alımları bir kenara bırakırsak, (toplamın yüzde 10’u civarında) erkek ve kadınlar tarafından alımlarda net sayılar ve bu sayılara göre kadınların alım oranın sistemli biçimde yükseldiği iller görülüyor. İlden ile rakamlar değişiyor. Türkiye geneli için 10 yılda kadın alımları payı 5,7 puan artmış görünüyor. Kadın alım oranı en yüksek iller; “tatil” veya “yazlık” bölgesi olarak bilinen, emeklilikte yerleşim için tercih edilen iller. Tabloda yıldan yıla kadın alımı en yüksek beş il veriliyor. Ancak 6’ıncı, 7’inci sırada da yine tatil ve emeklilikte yerleşim tercihi olan iller yer alıyor. Bu durum kararlılık gösteriyor. Balıkesir, Çanakkale, Muğla ve Aydın genellikle ilk 5’te yer alıyor. Yalova tercihi de dikkat çekiyor. Kadınların konut alımında payı yüksek illerden Yalova, 10 yılın 8’inde ilk 5’te yer alıyor. İzmir, birçok yıl ilk 5’e giriyor.