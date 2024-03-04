Türkiye'de kadınların yüzde 70’i çalışmıyor

Anneler ve çocuklar odağında çalışan markalara danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunan, “Anneleri Anlayan Marka Olmak” kitabının yazarı Esra Baykal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ülke kalkınmasında kadınların katkıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin kalkınma hamlesinde sürdürülebilirliğin sağlanması için kadınların toplumsal rolüne dikkat çeken Baykal, kalkınma planları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör bütçelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini temel alan bir perspektiften hazırlanmasının, uygulanmasının, izlenmesinin ve değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, 2030 planlamaları çerçevesinde Türkiye’nin %70’i evde olan kadınların, ekonomik güçlerini şahlandırmak için onları ekonomiye kazandıracak acil planlamalar yapılması gerektiğini de ekledi.

Baykal şunları kaydetti:

"Kız çocuklarıyla yaptığımız görüşmeler, bize etiketlerin kadınlar üzerinde yarattığı baskıyı da bize bunu gösteriyor, "Erkek mesleğié dedikleri ve kendilerini ait görmedikleri meslek grupları var. Bu eğitimde de reforma gitmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Dersler verilen bilim insanları örnekleri hep erkekler üzerine, kadınların başarı öyküleri başlı başına ilham verecek bir ders konusu.

Türkiye’de 10 kadından 3’ü çalışıyor

Eğitim hayatını bir şekilde bitiren kadınlar, iş hayatına girdiklerinde de bu sefer kariyer yolculuklarında engellerle karşılaşıyorlar. Türkiye’de ancak 10 kadından 3’ü çalışma hayatının içerisinde. Annelikle birlikte kariyer yolculuğu zorlu bir süreç. Pek çok anne, çocuk sonrası işi bırakmak zorunda kalıyor. Oysa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2023 hedeflerinde yer alan iş yeri kreşleri, anaokulu anlaşmaları, annelik destekleri, işe dönüş teşvikleri arttıkça çalışan kadından alınan verim de olumlu yönde değişecektir. Kaynak: (Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 'Kadın' Raporu 2021. Türkiye’deki çalışan kadın oranı %24’tür.)

Girişimcilik ekosisteminde kadınların oranı % 27

Aynı durum Türkiye’nin ekonomik gelirini artırmakta önem taşıyan girişimci ekosistemi için de geçerli. Bugün Türkiye’de sadece 142.000 girişimci kadın var. Girişimcilik ekosisteminin %27’si. Bu sayının ise az bir kısmı teknoloji bazlı girişimlerde bulunuyor. Bu çerçevede baktığımızda teknoloji okuryazarlığında kadınların eğitime ve desteğe ihtiyaçları var. (Kaynak: TOBB Kadın Girişimciler 2021 Raporu)

Bunun yanı sıra kadınların çok az sayıda girişime ve ekonomik dünyaya dahil olması Türkiye’nin GSMH’sinde de %25’lik bir açık yaratmıştır. Kadınları finansal okuryazarlık, girişimcilik destek ve eğitimleri konusunda desteklemek de hem kamu hem de özel sektör için önemli adımlardır.

Türkiye’de yaşayan kadın profilleri içerisinde girişim desteğine ve pek çok toplumsal nedenden doğan ihtiyaçlar nedeniyle ekonomik desteğe en çok gereksinim duyanlar da bekar annelerdir. Bekar anneler için hazırlanmış herhangi bir sosyal sorumluluk projesi Türkiye’de bulunmuyor. Özel kampanyalar, promosyonlar, vardiyalı çalışma imkanları, sosyalleşme platformları, psikolojik ve pedagojik destek platformları eksik.

Her bilginin ilk kaynağı annedir, çocukta çevre, çocukta eşitlik, çocukta kapsayıcılık konularında fark yaratmak için öncelikle bu bilinci kadınlara yani ana kaynak olan annelere vermek zorunludur. Anne ne kadar bilgili, kaynak ne kadar zengin olursa, onun beslendiği birey de farkındalığı o denli yüksek olacak ve dünyamız, ülkemiz daha yaşanılır bir yer olacaktır.

Çevre veya sürdürülebilirlik projelerinde de aynı durum söz konusu. Çevre projeleri çocukların zihinde somutlaştırıldıkça, annenin de sürece destek vermesi gerekiyor. Bugün çocuklara yönelik pek çok çevre farkındalığı projesi var. Ama pek çoğunun içinde veli entegrasyonu eksik. Çocuğun okulda öğrendiğini evde devam ettirmesi için velinin de bilgilendirilmesi atlanmamalı.

Paydaş kapitalizminin önemi

Paydaş kapitalizmi içerisinde yer alan kamuoyunun en büyük kısmını kadınlar oluşturuyor. Her markanın, firmanın ana odağı kadınken, onlara yapılacak yatırımlar firmaların itibarı ve sadakat yaratma adımları için de önem az etmektedir.

Anneler, entelektüel olarak gelişmeye açıktır. Bugüne dek öncelik olmamış olan bu konunun, bakanlıklar ve özel sektör tarafından gündeme alınması, çocuklarına 'iyi örnek olmak' isteyen anne için de heyecan yaratacaktır. Kaldıraç etkisini yaratmak zor değildir, ufak çaplı başlayacak projeler, gönüllülük destekleri ile büyüyecek ve toplumun her alanına yayılacaktır. Dönüşüm, dönüştüren ve yaratıcılığa sahip anne üzerinden giderse, etkisi daha geniş çaplı olacaktır."