Türkiye'de kartlı harcamalarda büyüme hızı düşüşe geçti

İç talep açısından takip edilen göstergelerden biri olan kartlı harcamalarda büyüme ivmesi aşağı yönlü olmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 27 Aralık haftası itibariyle bireysel emeklilik ve vergi ödemeleri dışında kartla yapılan harcamalarda dört haftalık ortalamanın yıllık artışı yüzde 59,6 olarak gerçekleşti.

Büyüme hızı yüzde 131'in üzerinde gerçekleşti

Böylelikle kartlı harcamalarda büyüme 2021'den sonra ilk kez yüzde 60'ın altına geldi. Kartlı harcamalarda büyüme 2023 yılında yüzde 154 ile zirve seviyeleri görmüştü. Para politikasında sıkı duruşun geçerli olduğu 2024 yılında da kartlı harcamalarda büyüme yüzde 131'in üzerinde gerçekleşmişti.

Ekonomik aktiviteye yansımalar

Kartlı harcamaların büyüme hızındaki düşüş, iç talepteki yavaşlamanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle faiz oranlarının yüksek seyretmesi, bireylerin harcamalarında daha temkinli bir tutum sergilemesine neden oluyor.