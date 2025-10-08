Türkiye’de kiralar uçuşa geçti! İstanbul’da ortalama rakam asgari ücreti solladı
Türkiye’de kira fiyatları durdurulamıyor. Eylül ayında ülke genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye yükseldi. Kirada İstanbul zirveye otururken, rakamlar asgari ücretin 2 katına yaklaştı.
Konut piyasasında hareketli yaz dönemi bitti, ama kira artışları hız kesmedi. Sonbaharla birlikte konut piyasasında dengeler yeniden şekillenmeye başladı.
Megakent İstanbul’da kiralar ortalama 33 bin TL’ye ulaşarak rekor seviyeyi gördü. Anadolu’da ise kiralar asgari ücret ile başa baş gidiyor.
Türkiye genelinde kira 22 bin lira oldu
İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin “ilandaki konutlar” üzerinden yaptığı eylül ayı analizine göre, Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye yükseldi. Bu rakam, mayıs ayında açıklanan 20 bin TL’lik ortalamaya kıyasla sadece üç ayda yaklaşık yüzde 10’luk bir artışa işaret ediyor.
İstanbul zirvede, asgari ücret bile yetmiyor
Analize göre, kiraların en yüksek olduğu ilk 10 şehir şöyle sıralandı:
İstanbul – 33.000 TL
Muğla – 30.000 TL
Ankara – 27.000 TL
İzmir – 25.000 TL
Antalya – 24.000 TL
Kocaeli – 23.000 TL
Diyarbakır – 22.500 TL
Çanakkale – 22.000 TL
Bursa – 20.000 TL
Adana – 20.000 TL
Türkiye’nin batısında yer alan şehirler kira ortalamasında öne çıkarken, doğu illerinden Diyarbakır’ın listede yer alması dikkat çekti.
Kira fiyatlarının en ucuz olduğu şehirler hangileri?
Kira bedellerinin en düşük olduğu iller ise ağırlıklı olarak Anadolu ve Doğu bölgelerinde yer alıyor.
En uygun kira ortalamasına sahip ilk 15 şehir şöyle:
Muş – 12.000 TL
Aksaray – 12.000 TL
Isparta – 13.000 TL
Burdur – 13.000 TL
Yozgat – 13.000 TL
Şırnak – 13.000 TL
Kars – 13.500 TL
Bayburt – 13.500 TL
Siirt – 14.000 TL
Mardin – 14.000 TL
Hakkâri – 14.000 TL
Düzce – 14.000 TL
Kırıkkale – 14.000 TL
Osmaniye – 14.000 TL
Kütahya – 14.500 TL
Bu veriler, büyükşehirlerde kiraların hâlâ cep yaktığını, Anadolu’da ise görece daha ulaşılabilir fiyatların devam ettiğini gösteriyor.
Türkiye’de kiralar rekor kırıyor
Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte konut piyasasında talep bir miktar azalsa da, fiyat artış trendi hız kesmedi. Özellikle deprem bölgesi şehirlerde yenilenen konut stokunun sınırlı oluşu ve büyük şehirlerde arz yetersizliği kira fiyatlarını yüksek tutuyor.
Uzmanlar, son çeyrekte kiralarda artış hızının yavaşlayabileceğini, ancak gerileme beklenmediğini belirtiyor.
Kira aile bütçesini zorluyor
Türkiye genelinde ortalama kira artık 22 bin TL seviyesinde. Bu da, birçok ailenin bütçesini zorlayan bir tablo ortaya koyuyor.
Yüksek kiralık iller genellikle batıda yer alırken, doğuda ve İç Anadolu’da hâlâ daha uygun seçenekler bulunabiliyor.