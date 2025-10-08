Türkiye’de kiralar uçuşa geçti! İstanbul’da ortalama rakam asgari ücreti solladı

Konut piyasasında hareketli yaz dönemi bitti, ama kira artışları hız kesmedi. Sonbaharla birlikte konut piyasasında dengeler yeniden şekillenmeye başladı.

Megakent İstanbul’da kiralar ortalama 33 bin TL’ye ulaşarak rekor seviyeyi gördü. Anadolu’da ise kiralar asgari ücret ile başa baş gidiyor.

Türkiye genelinde kira 22 bin lira oldu

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin “ilandaki konutlar” üzerinden yaptığı eylül ayı analizine göre, Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye yükseldi. Bu rakam, mayıs ayında açıklanan 20 bin TL’lik ortalamaya kıyasla sadece üç ayda yaklaşık yüzde 10’luk bir artışa işaret ediyor.

İstanbul zirvede, asgari ücret bile yetmiyor

Analize göre, kiraların en yüksek olduğu ilk 10 şehir şöyle sıralandı:

İstanbul – 33.000 TL

Muğla – 30.000 TL

Ankara – 27.000 TL

İzmir – 25.000 TL

Antalya – 24.000 TL

Kocaeli – 23.000 TL

Diyarbakır – 22.500 TL

Çanakkale – 22.000 TL

Bursa – 20.000 TL

Adana – 20.000 TL

Türkiye’nin batısında yer alan şehirler kira ortalamasında öne çıkarken, doğu illerinden Diyarbakır’ın listede yer alması dikkat çekti.

Kira fiyatlarının en ucuz olduğu şehirler hangileri?

Kira bedellerinin en düşük olduğu iller ise ağırlıklı olarak Anadolu ve Doğu bölgelerinde yer alıyor.

En uygun kira ortalamasına sahip ilk 15 şehir şöyle:

Muş – 12.000 TL

Aksaray – 12.000 TL

Isparta – 13.000 TL

Burdur – 13.000 TL

Yozgat – 13.000 TL

Şırnak – 13.000 TL

Kars – 13.500 TL

Bayburt – 13.500 TL

Siirt – 14.000 TL

Mardin – 14.000 TL

Hakkâri – 14.000 TL

Düzce – 14.000 TL

Kırıkkale – 14.000 TL

Osmaniye – 14.000 TL

Kütahya – 14.500 TL

Bu veriler, büyükşehirlerde kiraların hâlâ cep yaktığını, Anadolu’da ise görece daha ulaşılabilir fiyatların devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye’de kiralar rekor kırıyor

Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte konut piyasasında talep bir miktar azalsa da, fiyat artış trendi hız kesmedi. Özellikle deprem bölgesi şehirlerde yenilenen konut stokunun sınırlı oluşu ve büyük şehirlerde arz yetersizliği kira fiyatlarını yüksek tutuyor.

Uzmanlar, son çeyrekte kiralarda artış hızının yavaşlayabileceğini, ancak gerileme beklenmediğini belirtiyor.

Kira aile bütçesini zorluyor

Türkiye genelinde ortalama kira artık 22 bin TL seviyesinde. Bu da, birçok ailenin bütçesini zorlayan bir tablo ortaya koyuyor.

Yüksek kiralık iller genellikle batıda yer alırken, doğuda ve İç Anadolu’da hâlâ daha uygun seçenekler bulunabiliyor.