Türkiye’de şirket kapanmaları yüzde 8,3 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayıs ayına kıyasla yüzde 34,4 azalışla 10 bin 72'den 6 bin 606'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 26,7 azalarak 2 bin 22'ye düştü.

Mayıs ayında 2 bin 759 şirket kapanmıştı. Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 artış gösterdi.