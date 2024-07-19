Türkiye’de şirket kapanmaları yüzde 8,3 arttı
Türkiye’de kurulan şirket sayısı bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalırken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,3 artış kaydetti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayıs ayına kıyasla yüzde 34,4 azalışla 10 bin 72'den 6 bin 606'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 26,7 azalarak 2 bin 22'ye düştü.
Mayıs ayında 2 bin 759 şirket kapanmıştı. Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 artış gösterdi.