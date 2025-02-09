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Türkiye’de sosyoekonomik seviyesi en yüksek şehirler hangileri?

Türkiye’de hem ekonomik hem de sosyolojik olarak A grubunda yer alan sadece 5 şehir var. Nüfusa göre dağılımda ise, A ve B grubunun oranı yüzde 48 olurken, C ve D grubunun oranı ise yüzde 51 oluyor. Türkiye’nin hangi şehirleri sosyoekonomik olarak daha gelişmiş durumda?

Şeyda Uyanık
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Türkiye’de sosyoekonomik seviyesi en yüksek şehirler hangileri?
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ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Endeksa’nın hazırladığı sosyoekonomik seviyeyi gösteren istatistiki modellerde Türkiye’de A, B, C ve D grubunda şehirler bulunuyor. Bu gruplar, etkin yaş grubu, arsa emlak değeri, konut kira ve satış değerleri, eğitim seviyesi, hane büyüklüğü, işyeri sayısı, ATM-banka sayıları, harcama alışkanlığı dağılım oranları ve yaşlı nüfus oranı verileriyle değerlendiriliyor.

Buna göre, Türkiye’de 3 milyon 996 bin 693 kişi A+ bir sosyoekonomik gruba dahil olurken, 18 milyon 193 bin 464 kişi A grubunda, 18 milyon 788 bin 687 kişi B grubunda, 23 milyon 217 bin 522 kişi C grubunda ve 20 milyon 483 bin 779 kişi de D grubunda yer alıyor.

AB ve CD olarak bakıldığında oran daha yakın görünürken, AB grubundaki oran yüzde 48, CD grubundaki oran ise yüzde 51 olarak görülüyor.

Şehirlerde durum ne?

Türkiye’de bu verilere göre sadece 5 şehir A grubunda yer alırken, B grubunda yer alan şehir bulunmuyor.

C grubunda 41, D grubunda da 35 şehir görülüyor.

Türkiye’de A sosyoekonomik grubunda yer alan 5 şehir ise İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Yalova oluyor.

Ekonomi
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