Türkiye’de startup yatırımları 559 milyon dolara ulaştı: Yapay zekâ zirvede

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KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2026 yılı ikinci çeyrek verileri yayımlandı.

Rapora göre Türkiye startup ekosisteminde 40 işlemle toplam 559 milyon dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Bu tutar, 2025’in aynı dönemindeki 858 milyon doların altında kaldı. Geçen yılki yüksek hacimde Uber’in Trendyol Go’nun yüzde 85’ini yaklaşık 700 milyon dolara satın alması etkili olmuştu.

Startup yatırımlarında Uber damgası

2026’nın ikinci çeyreğinde en büyük işlem, Uber’in Getir Yemek’in tamamını 335 milyon dolara satın alması oldu. Uber’in Getir Perakende Lojistik’in yüzde 15’ini 100 milyon dolara satın alması ise ikinci sırada yer aldı.

Satın almalar toplam 455 milyon dolar ile çeyrekteki işlem hacminin yüzde 81,4’ünü oluşturdu. Grand Games’in 70 milyon dolarlık yatırım turu ise dönemin üçüncü büyük işlemi oldu.

Startup yatırımlarında yabancı yatırımcı farkı

İşlem adedinde yerli yatırımcılar öne çıkarken, hacimde yabancı yatırımcıların ağırlığı dikkat çekti. Yerli yatırımcıların lider olduğu 29 işlemin toplam büyüklüğü 17 milyon dolar olurken, yabancı yatırımcıların yer aldığı 11 işlem 543 milyon dolarlık hacme ulaştı. Böylece yabancı yatırımcılar toplam işlem hacminin yüzde 97’sini oluşturdu.

Türkiye’de startup yatırımlarında yapay zekâ zirvede

Sektörel dağılımda yapay zekâ, 7 işlemle en fazla yatırım işlemi gerçekleştirilen alan oldu. Oyun ile teslimat ve lojistik sektörlerinde beşer işlem kaydedildi.

İşlem hacminde ise Uber-Getir işlemlerinin etkisiyle teslimat ve lojistik sektörü 436 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Oyun sektörü 82 milyon dolar, pazarlama teknolojileri ise 20 milyon dolarlık hacme ulaştı.

Küresel tarafta ise girişim sermayesi yatırımları ikinci çeyrekte 8 bin 440 işlemle 227 milyar dolara yükseldi. Yapay zekâ odaklı büyük ölçekli yatırımlar küresel girişim sermayesi piyasasının ana belirleyicilerinden biri olmayı sürdürdü.