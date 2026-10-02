Türkiye’de üretken yapay zeka kullanımı bir yılda iki katına çıktı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yıla ilişkin "Yapay Zeka İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Buna göre, bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanım oranı bu yıl geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıktı.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2025'te yüzde 7,5 iken bu yıl yüzde 14 olarak hesaplandı.

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı da geçen yıl yüzde 19,2 iken bu yıl yüzde 37,6 oldu. Bu oran, cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin yüzde 37,2'sinin, kadınların yüzde 38,1'inin yapay zeka kullandığı görüldü.

Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde de en fazla yüzde 64,9 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı belirlendi. Bunu yüzde 55,7 ile 25-34 yaş, yüzde 38,1 ile 35-44 yaş grupları takip etti.

Eğitim seviyesi arttıkça yapay zeka kullanım oranı arttı

Yapay zeka kullanan bireyler eğitim durumuna göre incelendiğinde, yapay zeka kullanım oranının en fazla yüzde 62,7 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu tespit edildi.

Bunu, yüzde 45,4 ile lise veya mesleki lise mezunu, yüzde 35,5 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 8,5 ile ilkokul mezunu bireyler izledi.

Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 86,4'ü bu teknolojiyi özel amaçlar, yüzde 37,3'ü mesleki amaçlar için ve yüzde 32,6'sı örgün eğitim için kullandığını beyan etti.

Kullanım amaçları cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde özel amaçlı kullanım oranı yüzde 86, mesleki amaçlı kullanım oranı yüzde 43,2, örgün eğitim için kullanım oranı yüzde 29,1 olarak sıralandı. Kadınlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 86,8, yüzde 31,2 ve yüzde 36,1 olarak kaydedildi.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021'de yüzde 2,7 iken bu yıl yüzde 14 oldu. Yapay zeka kullanan girişimler çalışan sayısı büyüklüğüne göre incelendiğinde, bu oran 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,8, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 37,1 olarak hesaplandı.

Bu oranlar, 2021'de 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 2,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 3,6 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 9,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Yapay zeka en fazla telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetlerinde kullanıldı

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimler ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde, yapay zekanın en fazla yüzde 63,7 ile "telekomünikasyon, programlama ve bilişim" faaliyeti yürüten işletmeler tarafından kullanıldığı görüldü.

Bu ekonomik faaliyet grubunu, yüzde 57,1 ile "yayımcılık, radyo-TV ve içerik" faaliyeti ve yüzde 32,4 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" faaliyeti yürüten girişimler izledi.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin yapay zeka kullanma amaçları incelendiğinde de girişimlerin en fazla yüzde 51 ile pazarlama veya satış amacıyla yapay zeka yazılım veya sistemlerini kullandığı tespit edildi.

Bunu, yüzde 46,3 ile araştırma ve geliştirme veya yenilik faaliyeti amacıyla kullanım ve yüzde 43,4 ile üretim veya hizmet süreçleri amacıyla yapay zeka kullanımı takip etti.

Yapay zeka teknolojilerinin edinilmesinde hazır yazılımlar öne çıktı

Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimler, kullandıkları yapay zeka yazılım veya sistemlerini edinme yöntemlerine göre incelendiğinde, girişimlerin yüzde 67,8'i açık kaynaklı yazılımları, yüzde 49,1'i kapalı kaynaklı yazılımları ücretsiz veya ücretli kullandırdığını bildirdi.

Yapay zeka yazılım veya sistemlerini girişim için harici sağlayıcılara geliştirten girişimlerin oranı yüzde 46,5 olurken, bunları kendi çalışanları tarafından geliştiren girişimlerin oranı yüzde 32,1 olarak tespit edildi.

Yapay zeka teknolojisi kullanan girişimlerin yüzde 16,6'sı, bu teknolojileri kullanarak bireylere ilişkin cinsiyet, yaş, meslek, eğitim durumu, adres bilgisi, satın alma kayıtları veya yüz görüntüleri gibi kişisel verileri işlediğini beyan etti. Bu oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 16,9, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 15,3 ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 17 olarak hesaplandı.

Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü beyan eden girişimlerin oranı yüzde 8,3 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlerin oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 7,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,2 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 14,9 olarak kayıtlara geçti.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde, en önemli nedenin yüzde 72,3 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması olduğu görüldü.

Bunu, yüzde 66,4 ile yapay zeka kullanımından kaynaklanan zarar durumunda sorumluluğun kimde olacağına dair hukuki belirsizlikler ve yüzde 65,4 ile veri koruma ve gizliliğin ihlaline ilişkin endişeler izledi.

Öte yandan, yapay zeka teknolojilerinin bireyler ve girişimler tarafından kullanımını ortaya koymak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek amacıyla hazırlanan bu bülten, "Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" ile "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçlarına dayanıyor.

Bültende yer alan bireylere ilişkin sonuçlar, 16-74 yaş grubunu, girişimlere ilişkin sonuçlar da 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimleri kapsıyor.