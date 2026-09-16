Türkiye’de yastık altındaki altın miktarı belli oldu: Evlerde servet yatıyor

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Türkiye’de finansal sistem dışında tutulan fiziki altın miktarının yaklaşık 5 bin tona ulaştığı belirtiliyor. Güncel piyasa fiyatları üzerinden hesaplandığında bu birikimin değerinin yaklaşık 600 milyar dolar olduğu ifade edildi. Ekonomistler ve sektör temsilcileri, ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olarak görülen yastık altı altınların finansal sisteme kazandırılması için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Vatandaş neden fiziki altını tercih ediyor?

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekonomisti Prof. Dr. Selva Demiralp, vatandaşların fiziki altına yönelmesinde geçmişte yaşanan ekonomik krizlerin etkili olduğunu belirtti. Enflasyon ve döviz kurlarında yaşanan sert hareketlerin, tasarruf tercihlerinde altını öne çıkardığını ifade eden Demiralp, Türk halkının birikim araçları arasında altının önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Yastık altı altın ekonomiyi nasıl etkiliyor?

Finansal sistemin dışında tutulan altınların kredi ve yatırım mekanizmalarında kullanılamamasının ekonomik kaynakların değerlendirilmesini sınırladığı belirtiliyor. Türkiye’nin altın ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirdiği ithalatın ise cari açık üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Kuyumculuk sektörünün ithal edilen altının yaklaşık yüzde 40 ila 50’sini kullandığı, sektörün yıllık altın ihtiyacının ise 170-200 ton seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Yastık altı altın için iki öneri

Uygulanan teşviklere ve bankacılık işlemlerine rağmen fiziki altınların önemli bölümünün sistem dışında kaldığı belirtilirken, bu birikimlerin ekonomiye kazandırılması için İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık tarafından iki öneri gündeme getirildi.

YAY-SİS (Yastık Altı Altın Yatırımları Sistemi): Proje kapsamında vatandaşların fiziki altınlarının yetkili kuyumcular tarafından tespit edilmesi ve has altın karşılığında kamu bankalarındaki hesaplara aktarılması hedefleniyor.

Altınbank: Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve hurda altın dönüşümünün hızlandırılması amacıyla özel bir ihtisas bankası kurulması öneriliyor. Sistemle tasarrufların finansal sisteme dahil edilerek kredi ve yatırımlarda kullanılması amaçlanıyor.

Atayık, söz konusu öneriler kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Altınbank için yapılan faaliyet başvurusuna ilişkin hukuki ve teknik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.