Türkiye’de yatırım kararı almıştı! Çinli BYD 9 milyonuncu aracını banttan indirdi

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlarıyla öne çıkan ve Türkiye’ye yapacağı yatırımla gündem olan BYD, 8 milyonuncu aracını ürettikten iki ay sonra 9 milyonluk üretim hedefine ulaştı.

YangWang U9 elektrikli süper otomobili banttan indi

Üretimde yeni bir kilometre taşına ulaşan ilk yeni enerji aracı üreticisi olan BYD, bu başarıyı BYD'nin Shenzhen-Shanwei fabrikasında üretilen YangWang U9 elektrikli süper otomobilini banttan indirerek elde etti.

Dünyanın 7. otomobil üreticisi oldu

Yılın ilk 7 ayında 1,9 milyon adedin üzerinde satışa ulaşan BYD, ikinci çeyrekte dünyanın en büyük yedinci otomobil üreticisi oldu.

Türkiye’de de üretime başlayacak

Türkiye'de de yatırım kararını duyuran ve gelecek dönemlerde üretime başlayacak olan BYD, aynı zamanda Brezilya, Meksika ve Avrupa gibi yeni pazarlarda yatırımlarını artırarak global ölçekte büyümeye devam ediyor.

900 binden fazla çalışanı bulunuyor

Dünya çapında 900 binden fazla çalışanı bulunan BYD, 100 bini aşkın mühendisle birlikte, araştırma ve geliştirme çalışmalarına yaptığı büyük yatırımlarla otomotiv sektörüne yön veriyor.

1 ayda 30 binden fazla patent onayı aldı

Şirket, her gün ortalama 30 yeni patent başvurusu yaparken, temmuz itibarıyla 30 binden fazla patent onayı aldı.