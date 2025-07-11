Türkiye'de yılın ilk yarısında 20 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

Haziran ayında 3 milyar 762 milyon dolarlık dış satım ile İstanbul, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ili oldu. Ancak megakentin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,2 oranında azaldı. İstanbul’un ihracat kalemlerinde ilk sırada 485 milyon doları aşan kıymetli ya da yarı kıymetli taşlar yer aldı. Ardından 392 milyon dolarlık makineler ve 391 milyon dolarlık örme giyim ürünleri geldi.

Haziranda en yüksek ihracatı yapan ikinci il Kocaeli oldu

İstanbul’un ardından haziranda en yüksek ihracatı yapan ikinci il 2 milyar 942 milyon dolarla Kocaeli oldu. Yüzde 30,5’lik artışla dikkat çeken kentte, motorlu kara taşıtları 1,19 milyar dolarlık dış satımla başı çekti. Mineral yakıtlar ve elektrikli makineler ise diğer öne çıkan sektörler oldu.

Üçüncü sırada yer alan İzmir, 1 milyar 950 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşarak yüzde 12,8 oranında artış kaydetti. İzmir’in en güçlü ihracat kalemi 520 milyon dolarlık satışla mineral yakıtlar oldu. Demir-çelik ve makineler de öne çıkan kalemler arasında yer aldı.

En çok ihracat yapılan ülkeler

İstanbul’un ihracatında Almanya 290 milyon dolarla zirvede yer alırken, onu ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Kocaeli ise en fazla ihracatı 304 milyon dolarla Almanya’ya yaptı. Ardından İngiltere ve İtalya geldi. İzmir de ihracatının büyük bölümünü Almanya’ya (166 milyon dolar) yaptı. Hollanda ve İspanya da yüksek hacimli alıcılar arasında yer aldı.

İhracat gerçekleştiren il sayısı 20’ye ulaştı

Yılın ilk yarısında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısının 20’ye ulaşması ve 45 ilde artış yaşanması, Türkiye genelinde ihracatın coğrafi çeşitliliğini ve potansiyelini ortaya koydu. Bölgesel kalkınmanın ihracatla desteklenmeye devam ettiği görülüyor.