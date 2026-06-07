Türkiye’deki 4 bin 208 ultra zenginin toplam serveti ne kadar?

Knight Frank Wealth Report 2026 verilerine dayandırılarak hazırlanan çalışmaya göre, ultra yüksek net servete sahip (UHNW) bireylerin küresel dağılımı büyük ekonomilerde yoğunlaşmaya devam ediyor.

En fazla ultra zenginin yaşadığı ülkeler (2026)

ABD – 251.352

Çin – 121.677

Almanya – 38.215

Birleşik Krallık – 27.876

Fransa – 21.518

Hindistan – 19.877

Japonya – 18.914

İsviçre – 17.692

Avustralya – 16.460

İtalya – 15.433

Kanada – 12.920

İspanya – 9.186

Rusya – 8.399

Singapur – 7.171

İsveç – 6.845

Hong Kong – 6.788

Brezilya – 5.808

İsrail – 5.462

Hollanda – 5.077

Birleşik Arap Emirlikleri – 4.851

Danimarka – 4.657

Suudi Arabistan – 4.388

Türkiye – 4.208

Türkiye listeye 23. sıradan girdi

Türkiye, 4 bin 208 ultra yüksek net servet sahibine ev sahipliği yaparak listede 23’üncü sırada yer aldı. Ultra zenginleri toplam servet büyüklüğünün ise yaklaşık 350–400 milyar dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor. Bu servetin önemli bir bölümü holding yapıları, gayrimenkul varlıkları ve aile şirketleri üzerinden oluşurken, likidite oranının görece düşük olduğu değerlendiriliyor.

Küresel tablo, servetin büyük bölümünün ABD ve Çin’de yoğunlaştığını gösterirken, Türkiye gelişmekte olan ekonomiler arasında en yüksek ultra zengin nüfusa sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Ultra zenginlerin toplam serveti 52 trilyon dolar

2026 verilerine göre dünyada yaklaşık 626 bin ultra yüksek net servet sahibi (UHNW) olduğu kabul ediliyor. Küresel raporların büyük çoğunluğuna göre ortalama 80-100 milyon dolar servete sahip kişiler ultra zengin sayılıyor. Bu kişilerin hepsinin servetinin toplamının ise yaklaşık 52 trilyon dolar olduğu düşünülüyor.