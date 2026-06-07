Türkiye’deki 4 bin 208 ultra zenginin toplam serveti ne kadar?
Ultra yüksek servet sahibi nüfusta ABD ve Çin açık ara öne çıkarken, Türkiye 4 bin 208 ultra zenginle küresel sıralamada dikkat çekici konumda. Peki ultra zengin Türklerin toplam servet büyüklüğü ne kadar?
Knight Frank Wealth Report 2026 verilerine dayandırılarak hazırlanan çalışmaya göre, ultra yüksek net servete sahip (UHNW) bireylerin küresel dağılımı büyük ekonomilerde yoğunlaşmaya devam ediyor.
En fazla ultra zenginin yaşadığı ülkeler (2026)
ABD – 251.352
Çin – 121.677
Almanya – 38.215
Birleşik Krallık – 27.876
Fransa – 21.518
Hindistan – 19.877
Japonya – 18.914
İsviçre – 17.692
Avustralya – 16.460
İtalya – 15.433
Kanada – 12.920
İspanya – 9.186
Rusya – 8.399
Singapur – 7.171
İsveç – 6.845
Hong Kong – 6.788
Brezilya – 5.808
İsrail – 5.462
Hollanda – 5.077
Birleşik Arap Emirlikleri – 4.851
Danimarka – 4.657
Suudi Arabistan – 4.388
Türkiye – 4.208
Türkiye listeye 23. sıradan girdi
Türkiye, 4 bin 208 ultra yüksek net servet sahibine ev sahipliği yaparak listede 23’üncü sırada yer aldı. Ultra zenginleri toplam servet büyüklüğünün ise yaklaşık 350–400 milyar dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor. Bu servetin önemli bir bölümü holding yapıları, gayrimenkul varlıkları ve aile şirketleri üzerinden oluşurken, likidite oranının görece düşük olduğu değerlendiriliyor.
Küresel tablo, servetin büyük bölümünün ABD ve Çin’de yoğunlaştığını gösterirken, Türkiye gelişmekte olan ekonomiler arasında en yüksek ultra zengin nüfusa sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.
Ultra zenginlerin toplam serveti 52 trilyon dolar
2026 verilerine göre dünyada yaklaşık 626 bin ultra yüksek net servet sahibi (UHNW) olduğu kabul ediliyor. Küresel raporların büyük çoğunluğuna göre ortalama 80-100 milyon dolar servete sahip kişiler ultra zengin sayılıyor. Bu kişilerin hepsinin servetinin toplamının ise yaklaşık 52 trilyon dolar olduğu düşünülüyor.