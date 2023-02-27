"Türkiye'deki depremler tedarik zincirlerine darbe vurdu"

Avrasya lojistik merkezi olarak küresel mal akışı sisteminde önemli bir rol üstlenen Türkiye'de gerçekleşen deprem felaketi tedarik zinciri sorunlarını gün yüzüne çıkardı. Özellikle İskenderun Limanı gibi önemli noktalarda meydana gelen hasarlar, tedarik zincirinde darboğazlara neden oluyor.

Lojistik ve taşımacılık şirketi AsstrA'nın İstanbul Şube Müdürü Elena Firsova, deprem felaketinin tedarik zincirine etkileri üzerine yaptığı değerlendirmede “Deprem lojistik altyapıda büyük hasara yol açtı. Uluslararası limanlar, havaalanları ve otoyollar etkilendi. Yolların uygun olmaması nedeniyle bazı yerlerde karayolu trafiğine ara verildi. Ayrıca, elektrik kesintileri endüstriyel operasyonları kesintiye uğratarak teslimat gecikmelerine neden oluyor ve tedarik zincirinde ciddi darboğazlara neden oluyor” dedi.

Deprem, Türkiye'nin güneydoğusundaki limanları da etkiledi. En ağır hasar, ağır sanayinin merkezi ve Türkiye'nin güneydoğu kıyısındaki en önemli konteyner aktarma noktalarından biri olan İskenderun limanında kaydedildi.

“Depremin Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğine şüphe yok. Türkiye'nin sanayisi ve tedarik zincirleri üzerindeki etki aynı zamanda petrol fiyatlarını da etkileyebilir ve ülkedeki zaten şiddetli olan enflasyonu şiddetlendirebilir. " yorumunu yapan, AsstrA-Associated Traffic AG Ocean Logistics Departmanı COO'su Tobias Sopalla, "Akdeniz ve Karadeniz bölgesine hizmet veren nakliye şirketleri, yüklerini İskenderun'a yönlendirmeye ve genel olarak Türkiye'nin tedarik zincirlerini yeniden düzenlemeye başladı" dedi.