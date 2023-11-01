Türkiye'deki fuarların yabancı ziyaretçi sayısı artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, 2021'de 254 fuarda 372 bin 833'ü yabancı 9 milyon 533 bin 125 ziyaretçiyi ağırlayan sektör temsilcileri, 2022'de 413 fuarda 845 bin 91'i yabancı 18 milyon 881 bin 296 ziyaretçiye ulaştı.

Bursa'da katıldığı etkinlikte sektörle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı ve TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye fuarcılık sektörünün büyümeye devam COVID-19 salgını sonrasında, fuarcılık sektöründe Batı'daki rakiplerle kıyaslandığında en iyi çıkış yapan ülkelerden Türkiye'nin, bu trendi sürdürdüğünü belirten Ersözlü, "2023 yılı sonunda ziyaretçi sayısında (2022'ye göre) yaklaşık yüzde 40 büyümenin, uluslararası ziyaretçi konusunda da bazı fuarlarda yüzde 50-60 büyümenin olduğunu görüyoruz. Bu büyümeler devam edecek." dedi.

Ersözlü, Türkiye'nin çevresindeki ülkelere bakıldığında çatışmaların, bölgesel sorunların yoğun olduğu bir coğrafyada yer aldığını dile getirdi.

Ülkenin bu koşullara rağmen en güvenli liman olarak görüldüğünü vurgulayan Ersözlü, "Gerek coğrafyasıyla gerek kültürüyle gerek turizmiyle gerek finans yapısı ya da lojistik sistemiyle ve üretim yapısıyla ülkemiz en güvenli liman olarak görülüyor. Dünyanın ülkemizi tedarik zinciri içinde ele alması, birçok sektörün alternatif üretim merkezinin Asya Pasifik ülkelerinden bizim coğrafyaya kayması, fuarcılık sektörünün de büyümesini sağladı." ifadelerini kullandı.

"Amaç fazla fuardan ziyade nitelikli fuar yapmak"

İlhan Ersözlü, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve bölgede birçok sektörün etkilendiğini hatırlattı.

Büyük acılar yaşandığını anlatan Ersözlü, şöyle devam etti:

"Orada tarumar olmuş bir inşaat sektörü var. Molozların toplanmasıyla uğraşılan bölgeler, şehirler var. Bu acı durumlar beraberinde fırsatları da getiriyor. İnşaat sektörünün önümüzdeki dönemde o bölgede de ciddi büyüme kaydedeceğini, o bölgeyle Türk inşaat sektörünün rakamlarının da artacağı, büyüyeceği öngörülüyor. Banyosundan mutfağına ve züccaciyesine kadar evin her türlü ihtiyacını düşündüğümüzde, o bölgede yapılacak on binlerce binanın, beraberinde önemli bir pazar oluşturacağını, onun da tetiklemesiyle İstanbul, Adana ve Gaziantep'teki fuarların da büyümesini etkileyeceğini öngörüyoruz."

Ersözlü, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde o bölgenin ihtiyacına yönelik fuarlar düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Adana'da geri dönüşümle ilgili "Katı Atık Fuarı" organize edeceklerini, İstanbul'da da uluslararası geri dönüşüm fuarı düzenlemeyi planladıklarını bildiren Ersözlü, AR-GE çalışmalarının sürdüğünü, ihtiyaç ve temel prensipler doğrultusunda hedeflerinin olduğunu belirtti.

Türkiye'de gelecek yıl 300'ün üzerinde fuarın düzenleneceği bilgisini veren Ersözlü, "Gıda, tarım, kitap ve inşaat fuarları en fazla fuar yapılacak sektörler olarak biliniyor. Bu sayılar tabii pandemi öncesinde 500'lerdeydi. Fuar sayıları şu anda 300'lere oturmuş durumda. Burada amaç fazla fuardan ziyade nitelikli fuar yapmak. Bütün salonları dolduracak, o şehirlere katma değer yaratacak fuarlar. Biz bunu önemsiyoruz. Fuar sayısını artırmaktan çok mevcut fuarları büyütmek, niceliklerini artırarak, zenginleştirerek herkesin kazandığı, tüm sektörlerin, ülkemizin ve şehirlerin kazandığı bir modeli entegre etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.