"Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü" raporu yayımlandı

E-ticarette sınırları ortadan kaldıran gelişmelere yer verilen "Türkiye'deki KOBİ'lerin E-Ticaret Görünümü" raporuna göre, çevrim içi pazarlama platformlarının artan önemi bu büyümeye ivme kazandırıyor. Raporda, yeni fırsatlar ve gelişmelerin tüketicilerin yerel pazarların ötesine geçmesini teşvik ettiğine ve çevrim içi alışverişteki küresel artışı hızlandırdığına vurgu yapılıyor.

Rapora göre, çevrim içi kanallar üzerinden yapılan sınır ötesi alışverişler genellikle yerel pazarlarda talep karşılıksız kaldığında, istenilen ürüne ulaşılamadığında gerçekleştiriliyor. Artan dış pazar fırsatları ve uluslararası tedarik zinciri ağlarına entegrasyon vaadi, yenilikçi teknolojik gelişmelerle birlikte çevrim içi alışveriş engellerinin aşılmasına yardımcı oluyor.

Teknoloji cihazlarının kullanımındaki artış da tüketiciler için ülke sınırlarını aşan ticari fırsatlar yaratıyor. Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarındaki tüketiciler sınır ötesi alışverişlerinde bilgisayar kullanmayı tercih ederken Asya-Pasifik bölgesi, Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerde sınır ötesi işlemlerin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilme seviyesi nispeten daha yüksek oluyor.

2022 itibarıyla gerçekleşen çevrim içi satışların beşte birinden fazlası sınır ötesi olurken tüketiciler giderek yurt dışı menşeli satıcı ve üreticilerden alışveriş yapmaya daha fazla alışıyor.

Statista verilerine göre, ABD ve Çin mevcut durumda tüketiciler için en popüler yurt dışı alış noktalarını temsil ediyor.

Türkiye'de de e-ihracat hacmi büyüyor

E-ticaret ve e-ihracatın küresel paylarının yıllar içinde giderek artmasıyla tüketicilerin değişen tercih, alışkanlıkları ve alışveriş için internet kullanımının artması, Türkiye'deki e-ihracat hacminin de büyümesine neden oluyor.

Raporda yer alan Euromonitor verilerine göre, küresel sınır ötesi e-ticaret perakende değeri 2017'de 1,4 trilyon dolarken 2022'de 3,5 trilyon dolara ulaştı.

ETBIS verilerine göre Türkiye'de yurt dışından yapılan harcamalar 2019'da 12,2 milyar TL iken, bu değer 2022'de 33,8 milyar TL'ye yükseldi. Başka bir deyişle 2017-2022 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde küresel sınır ötesi e-ticaret hacmi 2,5 kat artarken Türkiye'deki e-ihracat hacmi 2019-2022, yani 3 yıllık bir dönemde 2,8 kat arttı. Raporda bu durum, Türkiye'de büyüyen e-ihracatın artan potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de sunulan e-ihracat teşvikleri

Raporda Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere sunulan e-ihracat teşvikleri hakkında da faydalı bilgilere yer veriliyor.

Teşviklerden öne çıkanlar şu şekilde özetleniyor:

"Pazara Giriş Raporu Desteği: Pazara giriş stratejilerini detaylandıran sektörel, hedef ülke ve e-ihracat odaklı raporlar için parasal destek. Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği: E-ihracat konsorsiyumları ve e-ticaret sitelerine pazar yeri operatörlerinde verilen dijital reklamlara ilişkin nakit destek. E-ihracat Tanıtım Desteği: Pazaryerleri, B2B platformları, e-ticaret siteleri veya e-ihracat konsorsiyumlarında faaliyet gösteren markaların pazarlama giderleri. Sipariş Karşılama Hizmeti: Yararlanıcı giderleri (şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri). Yurt Dışı Depo Kiralama Desteği: E-ihracat konsorsiyumları, e-ticaret siteleri ve pazar yerleri ürünlerinin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek için yurt dışında kiralanan depoların kira giderleri. Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği: E-İhracat Konsorsiyumu'nun yurt dışı pazar yeri, perakende e-ticaret siteleri ve yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetleri ile ilgili giderler. Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Hizmet Desteği: Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazarlarında çevrim içi mağazalarının açılmasına ilişkin harcamaları. Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği: Yurt dışı pazar yerleri aracılığıyla gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazar yeri komisyon giderleri."