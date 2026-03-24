Türkiye’den 135 milyar dolarlık rezerv hamlesi: TL’ye altından savunma hattı
TCMB, İran savaşı nedeniyle TL’de oynaklığa 135 milyar dolarlık altın rezervlerini devreye almayı planlıyor. İşlemlerin Londra piyasasında yapılması bekleniyor.
Bloomberg’in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İran savaşı kaynaklı oynaklığa karşı Türk lirasını desteklemek amacıyla politika araç setini genişletmeye hazırlanıyor.
Konuya yakın kaynaklara göre Merkez Bankası, Londra piyasasında altın karşılığı döviz swap işlemleri yapma seçeneğini değerlendiriyor. Bu adımın, döviz likiditesini artırarak kur üzerindeki baskıyı sınırlamayı hedeflediği belirtiliyor.
Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.
Türkiye, son yıllarda dolar varlıklara bağımlılığı azaltma stratejisi kapsamında küresel ölçekte en fazla altın alımı yapan ülkeler arasında yer alıyor.
Bloomberg verilerine göre, Merkez Bankası’nın altın rezervleri mart başı itibarıyla yaklaşık 135 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.