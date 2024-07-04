Türkiye'den 164 ülkeye 1,8 milyon tonluk un ihracatı

Tam 164 ülkeye un ihracatı gerçekleştiren ve ülkenin kasasına 1 milyar doların üzerinde gelir girmesini sağlayan Türkiye un sektörü, 9 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olma özelliğini taşıyor. 2023 yılında gerçekleştirdiği 3 milyon 663 bin ton un ihracatıyla tüm zamanların dünya tarihindeki en çok un ihracatını gerçekleştirerek yeni bir rekora imza atan un sektörü, 2024’ün ilk yarısını da başarıyla tamamladı. Sektör, ilk 6 ayda ihracatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak 1 milyon 800 bin ton un ihracatı gerçekleştirdi. 680 milyon dolar gelir elde eden sektör, en çok ihracatını Irak, Cibuti ve Suriye’ye yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “2023 yılında 3 milyon 663 bin ton ihracatla rekoru tazeledik. 2023 ihracat anlamında güzel bir yıl olarak kayıtlara geçti. 2024’e de iyi bir giriş yaptık. İlk aylarda ihracattaki yükselişimiz yılın yarısına da yansıdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımızı miktar bazında yüzde 15 artırdık. 1 milyon 800 bin ton un ihracatına karşılık 680 milyon dolar gelir elde ederek birçok sektörün ihracatta düşüş yaşadığı bir dönemde ihracatımızı artırarak yeniden dünya şampiyonluğumuz için önemli yol kat ettik. Yılı 4 milyon ton un ihracatına karşılık yaklaşık 1 milyar 500 milyon dolar gelirle kapatmayı hedefliyoruz. İlk 6 ayda ihracat yaptığımız ülkelere baktığımız zaman Irak, Cibuti ve Suriye pazarları ön plana çıkıyor.” dedi.

İhracat pazarları göz önüne alındığında geçen yılın aynı dönemine göre Sudan’a ihracat yüzde 355, Cibuti’ye ihracat yüzde 323 ve Mısır’a ihracat yüzde 291 ve Endonezya’ya da ihracat yüzde 105 arttı. Türkiye’nin geçen yıl buğday üretiminde son 7 yılın rekorunu kırıp 22 milyon ton üretim elde ettiğini de belirten Ulusoy, bu sezon da 21 milyon ton buğday üretiminin elde edileceğini ifade etti.