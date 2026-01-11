Türkiye'den 401 milyon dolarlık domates ihraç edildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 51 ülkeye 402 bin 234 ton domates satıldı.

Ülkeden 2024'te yapılan domates ihracatından 426 milyon 707 bin dolar gelir elde edilirken bu rakam geçen yıl ise 401 milyon 193 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Romanya yer aldı.

Türkiye, Romanya'ya geçen yıl 83 milyon 869 bin dolarlık domates sattı.

Romanya'yı 63 milyon 536 bin dolarla Ukrayna, 55 milyon 144 bin dolarla Rusya, 39 milyon 990 bin dolarla Bulgaristan ve 23 milyon 482 bin dolarla Almanya izledi.

"2026 için çok umutluyuz"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Onur Girdap, domates ihracatının Türkiye tarımı açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Geçen yıl yaşanan olumsuz hava şartlarının üretim noktasında dezavantajlar oluşturduğunu anlatan Girdap, “Yaşanan olumsuzluklara rağmen 401 milyon ihracat rakamlarına ulaşmış olmak sektörümüz adına önemli bir adımdır" dedi.

Girdap, şunları kaydetti:

"2026 yılı için çok umutluyuz. Geçen yıl karşılaştığımız olumsuzluklardan kaynaklı gerilemeyi 2026 yılında yapacağımız ihracatla giderip daha çok üstüne çıkacağımıza inanıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız ve yeni pazar arayışlarımız devam ediyor. Yakın zamanda Hollanda gezimiz oldu, yeni pazarları seracılarımıza kazandırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Rusya ile ilişkilerimiz bir seviyeye geldi, 2026 yılının domates ihracatı adına olumlu geçeceğine inanıyoruz."

Girdap, hükümetin sera yatırımlarına yönelik verdiği desteklerin devam ettiğini ve bu sayede yeni üretim alanlarının faaliyete geçtiğini ifade etti.

Modern sera yatırımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte verimliliğin artacağını vurgulayan Girdap, Türkiye'nin domates üretiminde ve ihracatında küresel pazarlardaki gücünü daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Girdap, üretim artışının iç piyasayı da olumlu etkileyeceğini belirterek, "Artan üretim miktarı hem ihracat gelirlerimizi yükseltecek hem de iç piyasada arz istikrarına katkı sağlayacaktır. Amacımız, üreticinin kazandığı, tüketicinin uygun fiyata kaliteli ürüne ulaştığı ve ihracatçının yeni pazarlara açıldığı sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır" dedi.