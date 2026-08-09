Türkiye'den AB vize serbestisi için yeni hamle: Çalışmalar başladı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki vize serbestisi sürecinde, uzun süredir karşılanmayı bekleyen 6 kriter için yeni bir çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlıkların katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir yaklaşım geliştirildiğini açıkladı.

KVKK için yeni yaklaşım geliştirildi

T24'ün haberine göre, Yılmaz konuyla ilgili "Kişisel verilerin korunması en önemli maddelerden biri bu. Geri kabul ve terör tanımı ile ilgili bir mesele var. KVKK konusunda Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Akın Bakanımız, bir bilim kurulu oluşturdu, çalışma yürüttü ben de koordine ediyorum. Dışişleri, Adalet, İçişleri bütün bakanlıklarımızı bir araya getirdik, toplantılar yaptık. O kurulda bu kanun tartışıldı. Bu biraz mutfak çalışmasıydı. Burada yeni bir yaklaşım geliştirildi. Kurumlarımız tarafından şimdi Dışişleri Bakanlığımız üzerinden Avrupa kurumları ile istişareler yapılacak" dedi.

Türkiye'nin AB vize serbestisinde takıldığı 6 kriter;

Türkiye, AB ile yürüttüğü vize serbestisi uygulamasında 6 kritere takıldı. 13 yıldır sağlanamayan kriterler şu şekilde:

-AB Polis Örgütü (Europol) ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması,

-Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) yolsuzlukla mücadele alanındaki önerilerinin uygulanması,

-Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi,

-Suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi,

-Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması'nın (GKA) tüm unsurlarıyla uygulanması.