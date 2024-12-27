Türkiye'den çekiliyor: İstanbul'da Madame Tussauds, Sea Life Akvaryum ve Legoland kapanıyor

İngiliz eğlence şirketi Merlin Entertainments, Türkiye'den çekilme kararı aldı. Şirkete bağlı Madame Tussauds İstanbul, Sea Life Akvaryum ve Legoland Discovery Centre İstanbul, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kalıcı olarak kapanacağını duyurdu.

Kararın nedeni: Karlılık sorunu

Şirketin karlılık sorunu nedeniyle Türkiye'den ayrılma kararı aldığı belirtilirken "Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi" açıklaması yapıldı.

Online bilet satışı bitti

İşletmelerin son etkinlik tarihi 31 Aralık 2024 olarak duyuruldu. Çevrimiçi rezervasyon artık alınmıyor. Yıllık aboneliği olanlar ve daha önceden alınmış geçerli bileti bulunanlara ise geri ödemeleri yapılacak.

Son faaliyet günü 31 Aralık

Madame Tussauds İstanbul, sitesinde yaptığı açıklamada, “Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler yarattıktan sonra; Madame Tussauds Istanbul, 1 Ocak 2025 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. Madame Tussauds Istanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Etkinlik merkezi kalıcı olarak kapanacak olup, son faaliyet günümüz 31 Aralık 2024 olacaktır. Etkinlik merkezi için artık çevrimiçi rezervasyon almıyoruz; ancak son faaliyet günümüze kadar ana girişten bilet satın almaya devam edebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Akvaryumdaki canlılar taşınacak

Sea Life Akvaryum ise, “Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler yarattıktan sonra; SEA LIFE Istanbul, 1 Ocak 2025 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. Önümüzdeki haftalarda, hayvanlarımızı uygun yeni evlere nakletmeye hazırlanırken dünya standartlarında hayvan bakımı sağlamaya devam edeceğiz. SEA LIFE'taki refah uzmanlarından oluşan ekibimiz, geçiş sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için süreci denetleyecektir. SEA LIFE Istanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Legoland’in perakende mağazası 31 Aralık 2025’te kapanacak

Legoland Discovery Centre İstanbul da sitelerinde benzer bir açıklamaya yer verdi:

“Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler yarattıktan sonra; LEGOLAND Discovery Centre Istanbul, 1 Ocak 2025 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. LEGOLAND Discovery Centre Istanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Etkinlik merkezi kalıcı olarak kapanacak olup, son faaliyet günümüz 31 Aralık 2024 olacaktır. Perakende mağazamız 31.Ocak. 2025 sonuna kadar açık kalacaktır.”