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Türkiye'den Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma

Çin menşeli bazı alüminyum ürünlerine yönelik dampinge karşı önlemlerin nihai gözden geçirilmesi için soruşturma açıldı.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye'den Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan ve Panda Alüminyum AŞ, İspak Esnek Ambalaj Sanayi AŞ, Sinanlı Ambalaj Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ve Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "kalınlığı 0,2 milimetreyi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler" ile gümrük tarife pozisyonunda aynı fasıldaki "diğerleri" başlığındaki ürünlere yönelik inceleme sonuçlandı.

İnceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından, Çin menşeli söz konusu ürünlere yönelik dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

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