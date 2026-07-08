“Türkiye’den elektrik hattı projesi maliyeti sadece 400 milyon Euro”

MEHMET KAYA / LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Avrupa Birliği’nin medyaya yansıyan haberlere göre 700 milyon Euro hibe ile başlattığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yapılacak elektrik hattına hibeyi durdurduğunu belirtti. Türkiye’den KKTC’ye çekilecek DC hattı projesi için hesaplanan maliyetin 400 milyon Euro olduğunu hatırlatan Amcaoğlu, “Kendi aramızdaki toplantılarda söylediğimiz şu: O 700 milyon Euro'yu verecek olan Avrupa Birliği, iki toplumlu proje kapsamında gelsin buraya versin hibeyi. Hatta biz 700 milyona değil, 400 milyon Euro'ya bitirelim; geri kalanını da Gazze'deki çocuklara hibe etsin dedik” diye konuştu.

Elektrik hattı ve depolamalı güneş enerjisi projesi hazır

Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, KKTC’nin elektrik ihtiyacını karşılamak için 400 MW güçte 2 paralel kablo sisteminin projelendirildiğini belirterek, DC (Doğru Akım) olacak bu hattan Rum Kesimine elektrik sağlamanın dahi mümkün olacağını hatırlattı. KKTC’nin ilk enterkonnekte bağlantısı olacak bu projeye ilişkin Amcaoğlu, “Hiçbir sıkıntı yok, açık söyleyeyim. Onunla (projeyle) ilgili bütün fizibilite çalışmaları tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanımızın imzaladığı mutabakatla birlikte çalışma tamamlandı, 95 kilometrelik, 2x400 toplamda 800 MW (kablo) DC sistemle çalışacak...” dedi.

Rum kesiminde yürütülen enerji bağlantı projelerinin 2 milyar dolara kadar çıktığını, AB’nin 700 milyon Euro hibe planladığını ancak Rum basınına yansıyan haberlerden, AB’nin bu hibe için bütçe ayırmamadığının anlaşıldığını kaydeden Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek hattın fizibiltesinde 50 milyon Euro’su KKTC şebeke sistemi olmak üzere 400 milyon Euro dolayında bir maliyet hesaplandığını vurguladı.

5 girişimciye yatırım izni

KKTC’nin enerji ihtiyacı için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmaya başlandığını vurgulayan Amcaoğlu, büyük bir GES projesi başlattıklarını açıkladı. Buna göre 2 saatlik enerji depolayabilecek ve toplamda 125 MW kurulu güçte bir GES için üretim izni verilecek. Her biri 25 MW olmak üzere 5 girişimciye yatırım yaptırılacak. KKTC’deki küçük santraller ve çatı tipi bireysel elektrik üretim imkanı olanlar için de mahsuplaşma imkanı getirilecek. Gelecekte GES işletmelerinin üretime ortak olmasına da imkan sağlanacak. Bu ortaklık yapısı için kooperatif modeli benimsenecek.

Serbest bölge için düğmeye basıldı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gazimağusa yakınlarındaki Güvercinlik bölgesinde 1.3 milyon metrekarelik bir serbest bölge projesinin başlatıldığını açıkladı. Gazimağusa limanı yanında Ercan Havalimanına da yakın, yol yatırımları bulunan alanın serbest bölge olmasıyla yatırımların cazip hale geleceğini belirten Amcaoğlu, bu bölge için kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik GES projesi oluşturulduğunu kaydetti. Bölgenin tarım-sanayi ilişkisini de içeren bir nokta olarak tasarlandığını, Meserya Ovasının sulu tarıma erişmesi nedeniyle bunun mümkün olduğunu belirten Olgun Amcaoğlu KKTC’li sanayiciler yanında Türkiye’den de büyük ölçekli yatırımların olabileceğini anlattı.

"Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların en ucuz taşıma yolu Karpaz-Türkiye"

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu, uluslararası tartışma konusu olan Doğu Akdeniz’de, KKTC münhasır ekonomik sahalarını da içine alacak şekilde Rum Kesimi ile şirketlerin imzaladığı petrol-doğalgaz arama anlaşmalarını siyasi şov olarak niteledi. Kıbrıs sorununun çözümü görüşmelerinin en zorlu unsurlarından birinin bu konu olduğunu belirten Amcaoğlu, bu sorunun çözümünde Türkiye’nin dahil olmadığı bir sonuca erişilemeyeceğini belirtti. KKTC’nin Türkiye’ye verdiği arama ve üretim ruhsatlarının geçerli olduğunu ve önünde hiçbir yasal engel bulunmadığını belirten Amcaoğlu, bu pozisyondan geri adım atıl mayacağını söyledi. Doğu Akdeniz’deki kimi üretim sahalarından çıkarılan doğalgazın ya da ham petrolün, Rum Kesimi üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması gibi projeleri gerçekçi bulmadığını belirten Olgun Amcaoğlu, KKTC Karpaz Bölgesinden Türkiye’ye erişecek bir boru hattının bu tür kaynakların Avrupa ve dünyaya ulaştırılmasındaki en uygun yol olduğunu belirtti.