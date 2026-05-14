  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye’den fındık ihracatında 4 ayda 987 milyon dolarlık gelir
Takip Et

Türkiye’den fındık ihracatında 4 ayda 987 milyon dolarlık gelir

Türkiye, yılın ilk dört ayında fındık ihracatından 987 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’den fındık ihracatında 4 ayda 987 milyon dolarlık gelir
Takip Et

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Nisan 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 70 bin 961 ton fındık satıldığı, karşılığında 987 milyon 439 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 103 bin 309 ton fındık ihracatından, 846 milyon 521 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Krizlerin sona ermesi için sorumluluk almaktan kaçınmıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Krizlerin sona ermesi için sorumluluk almaktan kaçınmıyoruzGündem

 

Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden beri 30'dan fazla gemi geçiş yaptıHürmüz Boğazı'ndan dün geceden beri 30'dan fazla gemi geçiş yaptıDünya

 