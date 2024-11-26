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Türkiye, Gazprombank yaptırımı için ABD'den muafiyet istedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılan Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Türkiye, Gazprombank yaptırımı için ABD'den muafiyet istedi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılan Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini belirtirken, yaptırımdan muafiyet için Dışişleri Bakanlığı’nın Washington yönetimiyle görüşmeler yürüttüğünü ifade etti. 

Bloomberg'in haberine göre kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Bayraktar, yaptırım kararının Türkiye’yi etkileyeceğini belirtti. 

Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili ABD’li muhataplarıyla görüştüğünü anlatan Bayraktar, "Sonuçta arz güvenliği için Türkiye’nin gaza ihtiyacı var. Geçmişte de İran yaptırımları oldu hatırlarsanız. Orada da doğal gaza muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye yaptırımların hedefinde

Türkiye yaptırımların hedefinde ABD’de Joe Biden yönetiminin görevi Donald Trump’a teslim etmesine 1,5 ay kala böyle bir adım atmasına anlam veremediğini de belirten Bayraktar, eğer muafiyet olmazsa bunun Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini söyledi.

Biden yönetiminin Trump’ı “zor durumda bırakmak için” adım attığı yönündeki görüşlerin anımsatılması üzerine de Bayraktar, “Onların kendi arasındaki şey beni hiç ilgilendirmiyor, benim size gaz getirmem gerekiyor” diye konuştu.

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