Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol yüzde 41,3 azaldı

Türkiye üzerinden geçen boru hatlarından taşınan ham petrol miktarı, Mayıs ayı boyunca Irak-Türkiye hattının kesik olması nedeniyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,3 azaldı. Hatta Nisan ayı boyunca da akış olmamıştı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, mayıs ayında 3 boru hattından petrol akışı 24 milyon 272 bin varil oldu. 2022 yılının aynı ayında 4 boru hattından taşınan ham petrol 41 milyon 326 bin varil seviyesindeydi.

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinden petrol ithalatına tekrar başlaması için pazartesi günü Bağdat'ta bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerden net bir sonuç çıkmazken, daha fazla müzakereye ihtiyaç olduğu belirtildi.

2023 yılı Nisan ayında taşınan 22 milyon 224 bin varil ham petrole göre ise yüzde 9,2 artış yaşandı.