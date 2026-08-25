Türkiye'den ihracatta yeni temmuz rekoru

Türkiye'nin ihracatı Temmuz 2026'da yıllık bazda yüzde 2,9 artarak 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı değerine ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde ihracat ise yüzde 3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 7 ayında 54 ilin ihracatı artarken, 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İhracatta İstanbul ilk sırada

Temmuz ayında faaliyet illeri bazında en yüksek ihracatı 5 milyar 846 milyon dolarla İstanbul yaptı. İstanbul'u 3 milyar 389 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 74 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 771 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 328 milyon dolarla Tekirdağ izledi.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il ise 194 milyon dolarlık artışla Mersin oldu. İzmir 135 milyon dolar, Antalya 129 milyon dolar, Sakarya 128 milyon dolar ve Gaziantep 121 milyon dolarlık artış kaydetti.

Temmuz ayındaki ihracat artışının yüzde 64,3'ünü Mersin, İzmir ve Antalya sağladı.

İlk 7 ayda en yüksek artış Ankara'da

Ocak-temmuz döneminde ihracatını tutar bazında en fazla artıran il 1 milyar 131 milyon dolarla Ankara oldu. Bursa 959 milyon dolar, Kocaeli 590 milyon dolar, Yalova 460 milyon dolar ve Adana 373 milyon dolarlık artışla ilk 5'te yer aldı.

İlk 7 aydaki toplam ihracat artışının yüzde 50,2'si Ankara, Bursa ve Kocaeli'den geldi.

Otomotiv ihracatında Kocaeli öne çıktı

İhracata en fazla katkı sağlayan ürün gruplarında da illerin performansı öne çıktı. Temmuz itibarıyla ilk üç fasıl 87 numaralı motorlu kara taşıtları, 84 numaralı kazanlar ve makineler ile 85 numaralı elektrikli makine ve cihazlar oldu.

Motorlu kara taşıtlarında en fazla katkıyı Kocaeli, Bursa ve Sakarya; kazanlar ve makinelerde İstanbul, Bursa ve İzmir; elektrikli makine ve cihazlarda ise İstanbul, Kocaeli ve Ankara sağladı.