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Türkiye'den rekor sevkiyat: AB ülkelerine 13 bin 461 ton fındık gönderildi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, Düzce’den yılın ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 13 bin 461 ton iç fındık ihraç edildi.

Haber Merkezi
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Türkiye'den rekor sevkiyat: AB ülkelerine 13 bin 461 ton fındık gönderildi
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Fındık ihracatında dünya pazarının büyük bir bölümünü elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesinde olduğunu gibi Düzce’de çok sayıda aile tarafından üretiliyor. Yeni sezon fındık için ise hazırlıklar sürüyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden fındık ihracatına ilişkin veriler

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton, nisan ayında 2 bin 697 ton, mayıs ayında bin 780 ton, haziran ayında 610 ton fındık ihraç edildi.

Düzce’de 2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

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