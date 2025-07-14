Türkiye'den sahte ürün alan gurbetçiler gümrükte yandı! Avrupa ülkesi açıklama yaptı

Alman Patent ve Marka Kurumu (DPMA), Almanya'dan tatil bölgelerine giden turistlerin sahte ürünleri ülkeye sokmamaları konusunda uyarıda bulunulan açıklama yayımladı.

DPMA Başkanı Eva Schewior'un görüşlerine de yer verilen açıklamada, sahte ürün tedarikçilerinin genellikle organize suç şebekelerinin bir parçası olduğuna değinilerek, gelir ve vergi kayıpları yoluyla ulusal ekonomilere zarar verdiği ayrıca iş kaybına neden olduğu aktarıldı. Sahte ürünlerin insanların güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atabildiğine dikkat çekilen açıklamada, ucuza alınan sahte ürünlerin ele geçirilmesi halinde yazılacak cezayla ciddi maliyetinin olabileceği ifade edildi.

Sahte ürüne 750 Euro ceza!

Açıklamada, bir sokak satıcısından alınan güneş gözlüğü ülkeye sokulduğunda 750 Euro para cezası kesildiğine değinilerek, "Sahte bir ürün satın alarak Almanya'ya dönen herkes, gümrüklerde mallara el konulacağını ve onların imha edileceğini bilmelidir. Alman gümrüğünde, fikri mülkiyetin korunması yıl boyunca süren bir faaliyettir. Marka ve ürün korsanlığıyla mücadele kapsamında, çalışanlar 2024 yılında değeri 417 milyon Euro olan 16 bin 857 ürüne el konuldu" denildi.

Almanya'da 2024 yılında ele geçirilen sahte ürünlerin yaklaşık yüzde 66'sının Çin'den, yüzde 12'sinin Türkiye'den, yüzde 7'sinin Hong Kong'dan ve %3'ünün Polonya'dan geldiği ifade edildi.

"Tatilinizi sahte ürünlerden uzak geçirin"

DPMA Başkanı Eva Schewior, çeşitli ülkelere tatil için gidenlerin Almanya'ya dönüşlerinde sıkı denetim altında tutulacağını ifade ederek, "Tatilinizi sahte ürünlerden uzak geçirin! Tatilde alışveriş yaparken sorumlu davranın ve size düşük fiyata sözde markalı ürünler teklif edilirse şüpheci olun. Sahilde veya sokak pazarında sahte ürün satın alırsanız, fikri mülkiyet haklarını göz ardı etmiş olursunuz. Sahte ürün ticareti orijinal üreticilere zarar verir, iş kaybına neden olur ve hatta bazen tüketicilerin sağlığını tehlikeye atar. Çoğu durumda sahte ürünler suç örgütleri tarafından dağıtılır. Bunları satın alan herkes organize suçu desteklemektedir. Bu konuda denetimlerimizi artırıyoruz. Özellikle gümrüklerde sahte ürün denetimlerine daha fazla önem vereceğiz" diye konuştu.

Eva Schewior, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fikri mülkiyet suçları, AB'nin ekonomik ve finansal suçlarla mücadele planının bir parçası olarak, gelecekte Avrupa genelinde polis, gümrük ve yargı tarafından daha da fazla ele alınacaktır. Alman Patent ve Marka Ofisi, ulusal ve uluslararası ağı aracılığıyla fikri mülkiyet haklarını (patentler, ticari markalar, tasarımlar, faydalı modeller) korumaya ve ürün ve ticari marka korsanlığıyla mücadele etmeye kararlı."