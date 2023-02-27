Türkiye'nin 2022'de yüzde 5,2 büyümesi bekleniyor
Türkiye ekonomisinin 2022 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak. Buna göre Türkiye'nin, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 2,8; 2022 yılının tamamında da yüzde 5,2 büyüyeceği öngörülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak. Bu kapsamda, geçen yılın dördüncü çeyreği ile yılın tamamına ilişkin büyüme rakamları belli olacak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörüyor.
Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde bulunuyor.
Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.