Türkiye’nin 2025 kredi derecelendirme takvimi belli oldu

Kredi derecelendirme kuruluşlarının 2025 yılı Türkiye takvimi belli oldu. 2024 yılında ekonomideki gelişmelerle kredi derecelendirme kuruluşlarından önemli not artışları görülen Türkiye’nin 2025 karnesinde de artışların sürmesi bekleniyor.

Halen 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşunda yatırım yapılabilir seviyede olmayan Türkiye’nin değerlendirmelerinde, ocakta Moody's ve Fitch izlenirken, mayıs da yoğun olacak.

Moody’s

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2025 yılında Türkiye için iki kredi notu gözden geçirme tarihi belirledi.

Diğer kuruluşların ardından Moody's'in de 2025 yılı için ülkelerin kredi notu görünüm raporuna ilişkin takvimi yayımlandı.

Takvimde, Moody's'in Türkiye için ilk rapor tarihi 24 Ocak 2025, ikinci rapor tarihi 25 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

Türkiye, Moody's takviminde 2025 yılında olası değerlendireceği ilk ülke olarak yer alıyor.

Moody'in açıklamasıyla birlikte tüm kredi derecelendirme kuruluşları için 2025 yılı takvimi tamamlandı.

Fitch

Takvimlere göre, Moody's ve Fitch'in ilk raporları bir hafta arayla açıklanırken, ikinci rapor tarihleri aynı güne denk geldi.

Fitch'in Türkiye için ilk tarihi 31 Ocak 2025, ikinci tarihi ise 25 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Moody's, en son 19 Temmuz tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B3"den "B1"e çıkarırken, görünümünü "pozitif" olarak korurken, Fitch 9 Eylül tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etti.

S&P Global'den iki rapor bekleniyor

S&P Global'nin "2025 EMEA Egemen, Bölgesel ve Yerel Yönetim Derecelendirme Yayın Tarihleri ​​Takvimi"ne göre, Türkiye için iki gözden geçirme tarihi belirlendi.

Buna göre, S&P Global ilk olarak 25 Nisan 2025, ikinci olarak ise 17 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye için olası raporlarını açıklayacak.

S&P Global, en son 1 Kasım tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan, "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etti.

CI ve Scope'den de takvim geldi

2025 takvimini açıklayan diğer kredi derecelendirme kuruluşları da Capital Intelligence (CI) ve Scope oldu.

CI, Türkiye için 16 Mayıs 2025 ve 14 Kasım 2025 tarihinde raporunu duyuracak.

Scope'nin Türkiye için belirlediği tarihler ise 30 Mayıs 2025 ve 24 Ekim 2025 oldu.

En son diğer kurumlar gibi CI ve Scope de Türkiye'nin notunu yükseltti. CI 15 Kasım'da "B" olan not "BB-"ye çıkarırken, görünüm "pozitif"den "durağan"a çekti. 2024 yılının son kararını açıklayan Scope, 6 Aralık'ta notu "B"den "BB-"ye yükseltti, görünümü "pozitif"ten "durağan"a revize etti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Fitch, CI söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global, Moody's ve Scope, söz konusu tarihleri pas geçebiliyor.

Türkiye'nin 2025 not takvimi şu şekilde oluştu:

25 Ocak 2025 Moody's

31 Ocak 2025 Fitch

25 Nisan 2025 S&P Global

16 Mayıs 2025 CI

30 Mayıs 2025 Scope

25 Temmuz 2025 Fitch ve Moody's

17 Ekim 2025 S&P Global

24 Ekim 2025 Scope

15 Kasım 2025 CI