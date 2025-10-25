Türkiye'nin 39 yıllık köklü kargo firmalarından biriydi, iflas etti

1986 yılından bu yana hizmet veren Ankara Ekspres Kargo, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yapmıştı. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için kararını verdi.

Mahkeme iflasına karar verdi

Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato kapsamında yaptığı mali iyileştirme talebini değerlendiren mahkeme, şirketin borçlarını ödeyebilecek durumda olmadığını belirtti. Konkordato başvurusunu reddeden mahkeme, şirketin iflasına hükmetti. Karar sonrası şirkete verilen geçici mühlet kararı sona erdi ve konkordato sürecinde görev yapan komiser kurulunun yetkileri sona erdi.

Türkiye'nin köklü kargo firmalarından biriydi

1986'da kurulan Ankara Ekspres Kargo, 39 yıllık faaliyet süresi boyunca Türkiye'nin en geniş taşımacılık ağlarından birine sahipti. Şirket, beş bölgede 19 transfer ve dağıtım merkezi, 70'in üzerinde hizmet noktası ve ülke genelinde yaygın lojistik ağıyla faaliyet gösteriyordu. Firma, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya olmak üzere birçok ilde taşımacılık hizmeti sunuyordu.