Türkiye'nin 500 devi arasındaki demir-çelik şirketi konkordato talep etti!

1967 yılında Karabük’te kurulan ve İstanbul Sanayi Odası’nın 2023 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 7,2 milyar TL ciro ile 304. sırada yer alan demir çelik üreticisi Sıddık Kardeşler Haddecilik Sanayi ve Ticaret AŞ, yaşadığı finansal darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Kocaeli’nin Gebze ve Dilovası ilçelerinde iki büyük üretim tesisi bulunan ve yaklaşık 420 çalışanı olan şirketin toplam borcunun 3,6 milyar TL olduğu öğrenildi.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve şirket ortakları için geçici mühlet kararı verdi. Karar doğrultusunda, şirketin mali yapısının yeniden yapılandırılması süreci yakından takip edilecek.

2025’in ilk 5 ayında 2 bin 235 firma konkordato ilan etti

2025 yılı ekonomik zorluklarla geçerken, hem sanayi sektörü hem de küçük esnaf ağır bir krizle karşı karşıya.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon ve üretim verileri piyasanın genel durumunu gösterirken, konkordato ilanları ve kepenk kapatan esnaf sayıları reel ekonomideki daralmanın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Yılın ilk beş ayında toplam 2 bin 235 konkordato dosyası yargıya taşındı. Aynı dönemde ise 49 bin 97 esnaf işyerini kapatmak zorunda kaldı.