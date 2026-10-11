Türkiye'nin 9 aylık fındık ihracatı 1,9 milyar doları aştı

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Türkiye'den ocak-eylül döneminde yapılan fındık ihracatı 1 milyar 919 milyon 691 bin dolara ulaştı.

​​​​​​​Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Eylül 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 152 bin 543 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 919 milyon 691 bin dolar girdi sağlandığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 187 bin 618 ton fındık ihracatından ise 1 milyar 600 milyon 204 bin dolar gelir elde edildiği kaydedildi.