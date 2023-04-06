Türkiye'nin altın ithalatı martta geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre altın ithalatı Şubat ayında 57 bin 453 kilogram, geçen yılın Mart ayında ise 8 bin 761 kilogram olmuştu. Mart ayında ise Türkiye'nin altın ithalatı, bir önceki aya göre gerileyerek 21 bin 670 kilogram oldu.

Ocak-Mart döneminde ise altın ithalatı 147 bin 453 kilogram olarak gerçekleşti.

Gümüş ithalatı ise Mart ayında 123 bin 153 kilogram olarak gerçekleşti. Şubat ayında 82 bin 654 kilogram ve geçen yılın Mart ayında 68 bin 173 kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı.

Yılın ilk üç aylık bölümünde ise gümüş ithalatı 278 bin 885 kilogram oldu.