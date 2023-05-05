Türkiye'nin altın ithalatı nisanda geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, Türkiye'nin altın ithalatı Nisan ayında bir önceki aya göre düşerek 2 bin 883 kilogram oldu.

Mart ayında 21 bin 670 kilogram ve geçen yılın Nisan ayında ise 2 bin 712 kilogram altın ithalatı yapılmıştı.

Altın ithalatı, Ocak-Nisan döneminde ise toplamda 150 bin 336 kilogram oldu.

Gümüş ithalatı ise Nisan ayında 55 bin 638 kilogram olarak gerçekleşti. Mart ayında 123 bin 153 kilogram ve geçen yılın Nisan ayında ise 79 bin 419 kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı. Gümüş ithalatı, yılın ilk dört ayında toplamda 334 bin 523 kilogram oldu.